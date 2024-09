Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (18/9), aponta que 41% dos eleitores de Belo Horizonte avaliam positivamente a gestão do prefeito Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição.

Segundo o levantamento, 34% dos entrevistados avaliaram a gestão como regular, enquanto 14% classificaram como negativo. 11% dos eleitores não souberam ou não responderam.

Conforme o último levantamento, feita entre os últimos dias 8 e 10 de setembro, 39% dos eleitores avaliavam o governo de Fuad Noman positivo, 39%, regular, e 13%, negativo. À época, 9% dos eleitores não souberam ou não responderam.

Fuad empatado com Engler no segundo lugar

Ainda segunda a pesquisa divulgada hoje, o prefeito Fuad Noman está empatado tecnicamente com o deputado estadual Bruno Engler (PL) no segundo lugar.

De acordo com o levantamento, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com 28% das intenções de voto. Na sequência aparecem Fuad Noman (PSD), com 20%, e o deputado Bruno Engler (PL), que conta com 18%.

Enquanto Tramonte oscilou um ponto positivo dentro da margem de erro em relação à pesquisa realizada entre 8 e 10 de setembro, Fuad manteve 20% das intenções de voto, e Engler teve uma oscilação positiva, subindo de 16% para 18%.

Foram ouvidas 1.002 eleitores entre os dias 15 a 17 de setembro. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número MG-07539/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela "TV Globo".