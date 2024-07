O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Mauro Tramonte (Republicanos) agradeceu o apoio de Alexandre Kalil na disputa, em nota enviada à imprensa na tarde desta sexta-feira (26/7). O pronunciamento do parlamentar confirma as notícias publicadas pela manhã e que apontaram uma reviravolta no cenário político da capital mineira com a decisão do ex-prefeito.





“Recebemos esse apoio com muito bom grado, considerando que Kalil foi um prefeito que teve 63% dos votos na última eleição para reeleição em Belo Horizonte, demonstrando a confiança que a população depositou em sua gestão. Além disso, Kalil foi um prefeito atuante, responsável por diversas obras importantes que hoje beneficiam a cidade”, afirma Tramonte em trecho da nota.





O deputado prossegue com os agradecimentos e afirma que a experiência e liderança de Kalil serão valiosas para projetos futuros do partido. Conforme adiantado pelo Estado de Minas, o ex-prefeito não apenas apoiará Tramonte como se filiará ao Republicanos e tentará novamente o Governo de Minas em 2026 pela legenda.





Leia mais: Pesquisa: Tramonte lidera corrida pela Prefeitura de BH em vários cenários





Kalil foi eleito prefeito pelo PSD e concorreu ao governo mineiro pelo partido em 2022 em dobradinha com o PT. O partido de Kassab lançou o ex-prefeito da capital ao Executivo Estadual e Alexandre Silveira (PSD) ao senado e apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência. O petista foi o único a conseguir a eleição.





Kalil chega ao partido de Cleitinho, senador que derrotou Silveira nas últimas eleições. Enquanto o candidato derrotado ao senado pelo PSD tornou-se ministro de Lula, o ex-prefeito da capital se afastou do partido anterior e do governo federal.