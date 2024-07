Novo senador por Minas Gerais, Castellar Neto (PP) classificou a resolução da dívida do estado como uma das questões prioritárias para a retomada das atividades do Congresso Nacional, durante entrevista ao programa “EM Minas”, da TV Alterosa em parceria com Estado de Minas e o Portal Uai.

O parlamentar, que assumiu a vaga de Carlos Viana (Podemos), elogiou o Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados (Propag), elaborado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD), mas destacou que o texto precisa de ajustes.

Segundo Pacheco, o Propag deve ser votado na primeira quinzena de agosto. “É um cenário interessante a ser debatido no Senado no segundo semestre. Alguns ajustes técnicos, que precisam ser avaliados com mais calma, ainda podem ser feitos. Se essa proposta for aprovada e se mostrar mais benéfica para Minas Gerais, nada impede que o estado migre para esse formato. No entanto, por enquanto, a manutenção do Regime de Recuperação Fiscal é fundamental.”

Ainda de acordo com o senador, o governador Romeu Zema (Novo) se empenhou para controlar a dívida e vem fazendo uma boa gestão em busca de solucionar o problema. “Precisamos fazer um paralelo aqui e levar em consideração o papel do governo do estado ao longo dos últimos anos. Fala-se muito da dívida do governo do estado, e é muito importante deixar claro que o governador Romeu Zema não é responsável por nenhum centavo dessa dívida, acumulada ao longo dos últimos 30 anos” ,concluiu.

Castellar é braço direito do secretário da Casa Civil de Zema, Marcelo Aro. Além de fazer parte do grupo do ex-deputado, os dois mantêm uma amizade de longa data.





