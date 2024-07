Bolsonaro no vídeo da campanha do perfume Mito

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ironizou as declarações do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que questionou as urnas eletrônicas brasileiras. Em uma rede social, Bolsonaro compartilhou, nesta quarta-feira (24/7), uma imagem de uma notícia que chama Maduro de bolsonarista e publicou “Maduro is my friend. Kkkkkkkkkkkkk”.



Integrantes do governo brasileiro demonstram, reservadamente, desconforto com as declarações do aliado venezuelano, que seguiu a mesma linha de discurso do ex-presidente brasileiro ao dizer que as urnas brasileiras são “inauditáveis”. Ao mesmo tempo, nas redes bolsonaristas as publicações parecem perdidas, sem saber se endossam a fala do venezuelano ou não.

- Maduro is my friend.

pic.twitter.com/jxlveje85E — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 24, 2024





A publicação acontece em meio à troca de farpas entre Maduro e Lula, que foi o principal aliado e fiador na região para a volta da Venezuela ao cenário sul-americano. Os desconfortos começaram depois do venezuelano dizer que aconteceria uma “guerra civil” com um “banho de sangue” se não obtivesse a reeleição no pleito presidencial do próximo domingo (28/7).



O petista disse que as declarações do venezuelano o deixaram assustado, ao que Maduro sugeriu que Lula tomasse um “chá de camomila” além de criticar o sistema eleitoral.