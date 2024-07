Do Centro-Oeste de Minas ao Jequitinhonha, da Zona da Mata ao Noroeste, do Norte ao Rio Doce e do Sul ao Triângulo, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) estão aproveitando o recesso parlamentar para dar o pontapé inicial nas pré-campanhas em todo o estado.

Com o objetivo de apoiar seus candidatos a prefeito e vereador, fortalecer suas bases e angariar mais aliados políticos, a maioria dos parlamentares está viajando pelo estado para participar de convenções e lançamentos de campanha. O Estado de Minas procurou os 77 deputados para saber onde cada um está montando sua estratégia eleitoral.

Leia a matéria completa aqui

*O Estado de Minas procurou os 77 parlamentares por Minas, mas apenas 43 responderam às mensagens até o fechamento desta matéria.

Amanda Teixeira Dias (PL) - Governador Valadares, Belo Horizonte e Brumadinho

Ana Paula Siqueira (Rede) - Região Metropolitana de BH e Região do Médio Piracicaba

Andréia de Jesus (PT) - Contagem, Uberlândia, Governador Valadares e Juiz de Fora

Beatriz Cerqueira (PT) - Belo Horizonte, Contagem e Betim

Bella Gonçalves (Psol) - Nova Lima, Frutal, Sarzedo, Montes Claros, Belo Horizonte, Diamantina, Uberlândia, Mário Campos, Machado, Caeté, Raposos, Moeda, Ouro Preto e Juiz de Fora

Betão (PT) - Juiz de Fora, Matias Barbosa, Ewbank da Câmara, Leopoldina, Cataguases, Vale do Aço e Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Bosco (Cidadania) - Araxá, João Pinheiro, Sacramento, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, Tapira, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, Rio Paranaíba, Estrela do Indaiá, Itapagipe, Buritis e Dom Bosco

Bruno Engler (PL) - Belo Horizonte, Poços de Caldas, Santa Luzia, Lagoa da Prata e São João del-Rei

Caporezzo (PL) - Uberlândia, Contagem e Belo Horizonte

Cássio Soares (PSD) - Passos, São Sebastião do Paraíso, Piumhi, Carmo do Rio Claro, Itajubá, Lavras, Varginha, Pouso Alegre e Machado

Celinho Sintrocel (PcdoB) - Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Antônio Dias, Teixeiras, Bom Jesus do Galho, Ipaba, Santana do Paraíso, Dionísio, Marliéria, São João do Oriente, Córrego Novo, São José do Goiabal, Belo Oriente, São Domingos do Prata, Açucena, Sem Peixe, Divinolândia de Minas, Pingo D’Água, João Monlevade, Periquito, Caratinga, Alvinópolis, Dores de Guanhães, São João Evangelista, Jaguaraçu, Iapu, Rio Piracicaba, Dom Silvério, Vermelho Novo, Raul Soares, Governador Valadares, Joanésia, Naque, Vargem Alegre, Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Além Paraíba, Jacutinga, Três Corações, Pouso Alegre, Machado, São Gonçalo do Sapucaí, Teófilo Otoni, Catuji, Nanuque, Santa Helena de Minas, Novo Oriente de Minas, Almenara, Araçuaí, Virgem da Lapa, Ribeirão das Neves, Raposos e Mariana

Coronel Sandro (PL) - Governador Valadares, Piumhi, São Tiago, Gonzaga, Santa Efigênia de Minas, Divinolândia de Minas, Sardoá, Peçanha, Santa Maria do Suaçuí, São Pedro do Suaçuí, José Raydan, Virginópolis, São João Evangelista, Senhora de Oliveira, Formiga, Lamin, Mantena, Conselheiro Pena, Cuparaque, Goiabeira, Aimorés, Mutum, São João do Manhuaçu, São José do Manhuaçu, Chalé, Santa Rita de Minas, Jaguaraçu e Santana do Garambéu

Cristiano Silveira (PT) - Cidades onde tem parceiros do mandato, cidades onde o PT ou aliados estarão em disputa

Delegado Christiano Xavier (PSD) - Santa Luzia, Região Metropolitana, Sul de Minas e Vale do Jequitinhonha

Doutor Paulo (PRD) - Cidades próximas a Pouso Alegre

Doutor Wilson Batista (PSD) - Cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes

Dr. Jean Freire (PT) - Jequitinhonha e Mucuri

Eduardo Azevedo (PL) - Divinópolis, Carmo do Cajuru, São Sebastião do Oeste, Papagaios e Pompéu

Enes Cândido (Republicanos)- Governador Valadares, Mutum, Malacacheta, Itanhomi, Coroaci, Divino das Laranjeiras, São Geraldo do Baixio

Grego da Fundação (PMN) - Silveirânia, Taparuba, São João de Manhuaçu, Córrego Novo, Ritápolis, Três Pontas, Imbé de Minas, Faria Lemos, Luisburgo, Caiana, Dores de Guanhães, Miraí, Paula Cândido, Piau, Prados, Rio Pomba, Recreio, Santa Rita de Minas, Alto Jequitibá, Mutum, Ipanema, Manhuaçu e Patrocínio do Muriaé

João Magalhães (MDB)- Vale do Rio Doce, Zona da Mata e Microrregião de Manhuaçu

João Vitor Xavier (Cidadania) - Belo Horizonte, Região Metropolitana e Região Central

Leninha (PT)- Montes Claros, Norte de Minas Gerais, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Polo Agroecológico da Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte

Leleco (PT) - Ponte Nova, Ouro Preto e Belo Horizonte

Leonídio Bouças (PSDB) - Uberlândia

Lohanna (PV) - Centro-Oeste, Lagoa Santa, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Ipatinga, Caratinga e São João Del Rey.

Lucas Lasmar (Rede) - Oliveira, Carmópolis de Minas, São Francisco de Paula, Carmo da Mata, Santo Antônio do Amparo, Curvelo, Corinto, Felixlândia, Presidente Juscelino e Gouveia

Lud Falcão (Podemos) - Alto Paranaíba, Noroeste, Triângulo Mineiro e algumas do Norte

Macaé Evaristo (PT) - Belo Horizonte, Bom Despacho, Cordisburgo, Divinópolis, João Monlevade, Juiz de Fora, Nova Serrana, Pedra Dourada, Pedro Leopoldo, São João das Missões e Tombos

Maria Clara (PSDB) - Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Patrocínio, Guimarânia e Ibiá

Mauro Tramonte (Republicanos) - Nova Lima, Betim, Santa Luzia, Poços de Caldas, Itaúna, Confins, São José da Lapa, Sabará e Lagoa Santa

Nayara Rocha (Progressistas) - Vetor Norte, municípios onde tiveram apoio e firmaram novas parcerias

Prof Cleiton (PV) - Varginha, Boa Esperança, Nova Resende, Nepomuceno, Carmo de Minas, Aiuruoca, Monte Belo, Conceição Aparecida, Ibiraci, Itutinga e Poços de Caldas

Rafael Martins (PSD)- Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, Timóteo, Ipaba, Carangola

Raul Belém (Cidadania) - Todas as cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e parte do Sudoeste de Minas

Ricardo Campos (PT) - São João da Ponte, Montes Claros, Contagem, Varzelândia, Manga, Ibiracatu, Brasília de Minas, Patis, Verdelândia, Lontra, Pedras de Maria da Cruz, Capitão Enéas, Matias Cardoso, Mamonas, Brasilândia de Minas, Rubelita, Serranópolis de Minas, Riacho dos Machados, Chapada Gaúcha, São Francisco, Januária, Salinas, Porteirinha, Janaúba, Jaíba, Espinosa, Monte Azul, Diamantina, Juvenília, Montalvânia, Itacarambi, Icaraí de Minas, Francisco Sá, Sabinópolis, Teófilo Otoni, Belo Horizonte, Lassance, Inimutaba, Entre Rios de Minas, Grão Mogol, Urucuia, Pintópolis, Antônio Dias, Naque, Periquito, Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga

Roberto Andrade (PRD) - Viçosa, Araponga, Canaã, Cajuri, São Miguel do Anta, Visconde do Rio Branco, Tocantins, Tabuleiro, Pequeri, Pedra do Anta, Teixeiras, Jequeri, Oratórios, Veredinha, José Gonçalves de Minas, Ervália, Guaraciama e Santa Cruz de Salinas

Rodrigo Lopes (União-Brasil)- Andradas, Poços de Caldas, Extrema, Itajubá, Sapucaí Mirim, Três Corações, Santa Rita de Caldas, Ipuiúna, Coqueiral, Toledo, Capelinha

Tadeu Martins (MDB) - Norte de Minas

Tito Torres (PSD) - Mais de 40 municípios, incluindo Coronel Fabriciano e Sem Peixe

Ulysses Gomes (PT) - Itajubá, Sul, Sudoeste e Centro-Oeste de Minas

Zé Guilherme (Progressistas) - Santa Rita de Ibitipoca, Simão Pereira, Rio Novo, Chácara, Bom Jardim de Minas, Bocaina de Minas, Cachoeira Dourada, Coronel Pacheco, Oliveira Fortes, Paiva, Aracitaba, São Lourenço