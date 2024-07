Do Centro-Oeste de Minas ao Jequitinhonha, da Zona da Mata ao Noroeste, do Norte ao Rio Doce e do Sul ao Triângulo, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) estão aproveitando o recesso parlamentar para dar o pontapé inicial nas pré-campanhas no interior do estado. Com o objetivo de apoiar seus candidatos a prefeito e vereador, fortalecer suas bases e angariar mais aliados políticos, a maioria dos parlamentares está viajando pelo estado para participar de convenções e lançamentos de campanha.



O Estado de Minas procurou os 77 deputados para saber onde cada um está montando sua estratégia eleitoral. Para os parlamentares, as eleições municipais são quase tão importantes quanto aquelas em que são eleitos. É nesse pleito que eles conseguem construir uma base fortalecida para a próxima eleição. Ao eleger aliados em municípios, os deputados também garantem porta-vozes do mandato e futuros puxadores de votos.



João Magalhães (MDB), líder do governo Romeu Zema (Novo), decidiu focar suas andanças no Vale do Rio Doce e, principalmente, na Zona da Mata, para onde vai viajar nos próximos meses. O deputado colocou como destaque da sua estratégia municipal a microrregião de Manhuaçu, onde, além de apoiar várias candidaturas a prefeito, conta com vereadores para construir base eleitoral.

Bosco (Cidadania), vice-líder do governo e do grupo de Zema, escolheu Araxá, no Triângulo, onde seu filho Bosco Jr é presidente da Câmara e pré-candidato à Prefeitura, como seu destino mais frequente. Porém, o parlamentar também deve visitar João Pinheiro, Sacramento, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, Tapira, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, Rio Paranaíba, Estrela do Indaiá, Itapagipe, Buritis e Dom Bosco.



Maria Clara Marra (PSDB), vice-líder do Bloco Avança Minas e filha do prefeito de Patrocínio, no Alto Paranaíba, Deiró Moreira Marra (DEM), já colocou sua cidade natal como foco. Assim como Bosco, ela apoia candidatos a prefeito em outras cidades da região, no Triângulo Mineiro e no Noroeste.

Mesmo sendo pré-candidato em Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), também vice-líder do Avança Minas, segue trabalhando para manter bases. Por meio de sua assessoria, Engler afirmou que as viagens serão menores, mas que os municípios ainda devem ser prestigiados. Na lista estão Poços de Caldas, Santa Luzia, Lagoa da Prata e São João del-Rei.



Ulysses Gomes (PT), líder da oposição do bloco Democracia e Luta, cita Itajubá como seu principal destino. Mas deixa claro que vai atuar no Sul, Sudoeste e Centro-Oeste, o máximo de cidades que conseguir visitar nessas regiões. A estratégia é repetida por Lohanna (PV), vice-líder do bloco, que quer visitar quantas cidades conseguir. A deputada quer conquistar eleitorado além do Centro-Oeste, onde sua maior base eleitoral fica localizada. Para a reportagem, foram citadas as cidades de Lagoa Santa, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Ipatinga, Caratinga e São João del-Rei como sua prioridade.



Cassio Soares (PSD), líder do Bloco Minas em Frente e presidente do PSD em Minas, afirmou que seu primeiro foco de atuação como deputado estadual será no Sul de Minas, com o projeto de reeleição dos prefeitos de Passos, São Sebastião do Paraíso, Piumhi, Carmo do Rio Claro, entre outros municípios. O deputado ainda citou Itajubá, Lavras, Varginha, Pouso Alegre e Machado. De acordo com o parlamentar, seu segundo foco, como presidente do partido, será atuar em nome do PSD para conquistar o máximo de parceiros.



O presidente da ALMG, Tadeu Martins (MDB), também já está com o pé na estrada e tem como foco o Norte de Minas.

Lideranças partidárias

Bella Gonçalves, única deputada do Psol na ALMG, acabou de deixar sua pré-candidatura em BH e, com isso, deve focar em construir bases para 2026. Em conversa com o Estado de Minas, a parlamentar elencou as cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Frutal, Sarzedo, Montes Claros, Diamantina, Uberlândia, Mário Campos, Machado, Caeté, Raposos, Moeda, Ouro Preto e Juiz de Fora como seus principais destaques. “Nosso foco é ampliar o partido onde já temos assentos e garantir novos. Também vale dizer que estamos apoiando a unidade do campo progressista em todo o estado, ajudando a tecer a unidade das federações de Lula nas principais cidades de Minas. E teremos candidaturas a prefeito com competitividade em Caeté e Ouro Preto. Nas demais cidades, estamos focando nas cadeiras de vereança.”



Rodrigo Lopes, líder do União Brasil, destacou a importância do partido nas eleições municipais. Ele mencionou Andradas, Poços de Caldas, Extrema, Itajubá, Sapucaí Mirim, Três Corações, Santa Rita de Caldas, Ipuiúna, Coqueiral, Toledo e Capelinha como cidades chave em suas viagens eleitorais. “O União Brasil tem expectativa de eleger pelo menos 100 prefeitos nessas eleições. Temos três deputados estaduais e federais. Com isso, temos um grande número de candidatos, e a pretensão é eleger pelo menos 100 prefeitos, o que nos coloca entre os dois partidos que mais devem eleger prefeitos no estado.”

Candidatos



Além de estarem focados em ampliar suas bases eleitorais, alguns parlamentares da ALMG são pré-candidatos a prefeituras. Além de Bruno Engler em BH, Coronel Sandro (PL), Douglas Melo (PSD), Elismar Prado (PSD), Fabio Avelar (Avante), Thiago Cota (PDT) e Leonídio Bouças (PSDB) se colocaram à disposição dos eleitores para apoiar candidatos em todo o estado.



Pré-candidato em Governador Valadares, Coronel Sandro afirmou que, embora esteja focado em sua campanha, continuará trabalhando em prol de Minas Gerais. “Como você sabe, sou pré-candidato, mas minha atuação como deputado seguirá", declarou. Já Leonídio Bouças (PSDB), pré-candidato em Uberlândia, optou por não continuar com as viagens, preferindo gravar vídeos de apoio para seus aliados.





Confira a tabela de cidades que serão visitadas pelos parlamentares

*O Estado de Minas procurou os 77 parlamentares por Minas, mas apenas 43 responderam às mensagens até o fechamento desta matéria.