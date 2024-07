Novo senador por Minas Gerais, Castellar Neto (PP-MG) tem como uma de suas prioridades no Congresso o projeto que prevê a garantia de porte de armas para advogados. Ele assumiu o lugar de Carlos Viana (Podemos), que deixou o Senado para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Ao Estado de Minas, Castellar afirmou que a discussão é "profunda" e vai além da simples liberação do porte de armas. "Como advogado militante, estou cada vez mais preocupado com a segurança dos advogados. Temos presenciado tentativas de homicídio e até homicídios contra colegas de profissão", destacou.

E prosseguiu: "Precisamos discutir a segurança dos advogados. No parlamento, há uma estratégia comum de lançar discussões abrangentes para permitir um debate mais amplo. Queremos buscar alternativas que permitam aos advogados exercer sua atividade de forma segura e, ao mesmo tempo, promover uma reflexão sobre a paridade de armas entre as classes".

Ele argumenta que, se o Ministério Público e o Judiciário, ao preencher os requisitos, têm esse direito, os advogados também deveriam ter.

"É uma discussão profunda e um debate acalorado que demanda uma imersão maior, ouvindo todas as partes interessadas. Sei que a maioria da classe dos advogados é a favor. Pessoalmente, não tenho interesse em portar uma arma, mas reconheço que a classe, em sua maioria, deseja essa possibilidade. Precisamos iniciar esse debate, e lançar essa semente foi a forma que encontrei para buscar uma alternativa viável."

Leia: MG: deputados estaduais aproveitam recesso para dar pontapé nas eleições

Questionado sobre um vídeo, gravado em 2 de julho, que viralizou nas redes sociais, onde o advogado Rafael Dellova anuncia voz de prisão contra a magistrada Alessandra de Cássia Fonseca Tourinho, Castellar disse que “as situações são bem diferentes”. Segundo ele, neste caso, o porte de armas não seria relevante.

"Advogados com uma postura mais combativa sempre existiram. Na verdade, isso é algo que já ocorre há muito tempo. Essas situações não têm absolutamente nada a ver com a questão do porte de armas. A discussão sobre o porte de armas deve ser feita para entendermos como o sistema judicial pode garantir que o advogado também tenha o seu direito à vida e à integridade física preservados."



Neste sábado (27/7), Castellar participará do programa "EM Minas" da TV Alterosa, comandado pelo jornalista Benny Cohen, que será exibido às 19h30.