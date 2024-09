A deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, afirmou que a cidade de São Paulo não irá "eleger um fanfarrão criminoso" ou a "mesmice". A candidata se referiu ao nome do PRTB, o ex-coach Pablo Marçal, e ao atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Numa publicação em rede social, a candidata ao Executivo municipal se mostrou confiante em relação às eleições, marcadas para o dia 6 de outubro. "As urnas vão surpreender. Eu custo acreditar que a população de São Paulo, que eu acredito que conheço tão bem, vai colocar um fanfarrão criminoso no poder. Mas eu também custo acreditar que a gente vai se contentar com a mesmice, que a gente vai se contentar com o 'menos pior', que é o Ricardo Nunes", afirmou.





Sobre o atual prefeito, Tabata afirmou que ele é "um dos piores prefeitos que a gente teve nos últimos anos", por ter "nivelado a cidade por baixo" e retirado o título de referência de São Paulo.

Segundo ela, o voto no primeiro turno "é sobre como que o cidadão, o eleitor, se enxerga, enxerga o coletivo e enxerga a cidade" e, por esse motivo, não acredita que o eleitorado irá escolher os candidatos citados. "São Paulo já não é reverenciada, São Paulo caiu em todos os indicadores", disse, na noite da última quarta-feira (18/9).

"As urnas vão dizer, mas eu fui criada em uma cidade que a gente batalha muito, a gente fica com muita dificuldade, mas a gente não baixa a cabeça. São Paulo está precisando de novos ares, boas ideias. Essa 'mesmice' não leva a canto nenhum", concluiu.

Na última pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira (18/9), os candidatos Ricardo Nunes, Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal estão em um empate técnico no primeiro lugar das intenções de voto, enquanto Tabata está em quinto lugar, com 7% das intenções de voto.