A presença de Pablo Marçal (PRTB) no meio eleitoral está causando desconforto aos demais candidatos à Prefeitura de São Paulo devido ao "nível de maldade" dele É o caso do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que afirmou "ficar assustado" com o "nível de provocação" de Marçal. A declaração foi dada em sabatina na Jovem Pan.

Segundo Nunes, "é tudo planejado" por Marçal, uma vez que ele envia mensagens aos oponentes antes dos debates. "Você prepara o teu espírito, imaginando que você vai ter ali uma questão de responsabilidade, de respeito com aquilo que ele coloca para você, como ele fez com o Datena também, mandou o WhatsApp para o Datena, então é tudo planejado, é tudo articulado, é o nível de maldade que ele consegue empreender ali que você fica assustado", afirmou.

Para ele, será necessário "tomar chá de camomila" e "fazer ioga" para a reta final da corrida eleitoral: "A gente vai ter que conviver com uma nova realidade, de uma pessoa ali que é um... Eu ia falar psicopata, não sei se pode ou não, mas totalmente desequilibrado, narcisista, que tem uma conduta que no mundo civilizado você não consegue imaginar que seja algo razoável e normal".





Nunes, em três momentos, também afirmou que está "bastante assustado" com o comportamento de Marçal, considerado por ele "perigoso" por ter discursos calculados para serem publicados como vídeos nas redes sociais. "Quando ele ataca o jornalista, ele ataca pra fazer o recorte e colocar lá. Quando ele ataca os candidatos, ele ataca pra fazer o recorte e colocar lá. Então é tudo de uma forma muito pensada, ele é um cara muito perigoso", afirmou.

"[Marçal] é uma mente da maldade. Ele vai fazendo as ações de forma muito pontual", disse Nunes, que criticou a forma como Marçal ataca a candidata Tabata Amaral (PSD), citando o pai; como ataca Datena, com a acusação de assédio sexua; e o ataca, alegando prisões.





"Ele vem pro nível de ataque, de provocação e tem essa habilidade de provocação que faz parte do jeito dele. Eu nunca fui preso, eu nunca tive absolutamente nada, nunca tive um indiciamento, nenhuma condenação", justificou.

O candidato à reeleição também citou a condenação de Marçal, em 2005, de fraudes bancárias, no qual ele fazia parte de um esquema de enviar softwares via e-mail que roubava dados pessoais das vítimas. "São milhares de pessoas que ele tirou dinheiro. Gente pobre, humilde, que com certeza faltou recurso para fazer uma feira, fazer um mercado. O nível que essa pessoa tem, a capacidade que essa pessoa tem para fazer o mal é algo assustador", sinalizou o candidato do MDB.



Durante a sabatina, Nunes elogiou a condução de Amanda Klein no último debate paulistano, transmitido pela RedeTV/UOL na última terça-feira. "Amanda, eu primeiro queria iniciar com muita sinceridade, parabenizar você pela condução, porque realmente ter o Pablo Marçal no ambiente daquele, da capacidade que ele tem de provocação, é algo impressionante". Nesse debate, Marçal se desestabilizou e criou uma confusão generalizada, gritando com Nunes, que reagiu exaltado.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Acho que vai chegar nas urnas, e a gente vai poder nas urnas demonstrar que não aceitamos esse tipo de situação", finalizou Nunes.