O deputado estadual Bruno Engler, candidato do Partido Liberal (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), afirmou que a administração da capital precisa ser parceira das igrejas. Nesta terça-feira (17/9), o parlamentar participou da convenção de pastores da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais (Ormiban), no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de BH.

Para Engler, as igrejas são “prestadoras de serviço essencial” que precisam do apoio da prefeitura. “Não adianta o prefeito achar que pode resolver todos os problemas sozinho. Precisamos de ajuda, e as igrejas têm muito a contribuir, tanto do ponto de vista religioso quanto psicológico. Elas são essenciais para qualquer sociedade”, afirmou.

O candidato é católico, mas ressaltou nutrir um bom relacionamento com evangélicos, que para ele são um público importante para a campanha. Sempre obtive uma votação expressiva entre os evangélicos devido às bandeiras que defendo, e isso está refletido na minha campanha”, destacou.

Engler participou do evento a convite do deputado federal e pastor Lincoln Portela (PL-MG). Na ocasião, ele orou e foi abençoado pelos pastores presentes.