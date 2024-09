A coronel Cláudia (PL), candidata a vice-prefeita na chapa de Bruno Engler (PL), defendeu a participação de militares na política, reacendendo o debate sobre os limites entre o poder civil e militar. A questão, vista por críticos como uma ameaça à democracia pela militarização de espaços de poder, gera polêmica.

“O militar, como o nosso Guarda Municipal, por trás da farda, é um cidadão comum, igual a qualquer outro, com direitos. E acredito que nossa participação na política deve ser como a de qualquer pessoa que queira contribuir, não só como eleitor”, afirmou.









A coronel mencionou sua vocação como militar para justificar sua entrada na política. Vice de Engler, ela esteve no estúdio do Estado de Minas, nesta terça-feira (17/9), para participar da sabatina em parceria com o Portal Uai.

“Até 2016, enquanto eu estava em serviço, eu não tinha a liberdade de expor publicamente o espectro político com o qual me identifico. Por uma razão simples: é preciso trabalhar com imparcialidade. A impessoalidade é importante porque, ao se expor, alguém poderia dizer: ‘Está fazendo isso porque tem lado A ou lado B’. Mas não é o caso. Quando nos envolvemos, trazemos uma bagagem de aprendizado muito grande”, explicou.

Segundo Cláudia, após ir para a reserva, passou a estudar mais sobre política. “Queria entender além do necessário para escolher meu candidato. Percebi que tinha algo a contribuir nesse campo. Por isso, quando recebi o convite, em 2020, para participar junto com Bruno da candidatura à prefeitura de Belo Horizonte, aceitei o desafio. Desde então, venho me preparando para que, hoje, estejamos nessa eleição com um projeto muito bacana para nossa cidade”, concluiu.

A sabatina do Estado de Minas com os candidatos a vice-prefeito dura duas semanas. Alvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD), e Coronel Cláudia (PL), vice de Bruno Engler (PL), já foram sabatinados. Amanhã, será a vez de Francisco Foureaux (PDT), vice de Duda Salabert (PDT), participar da série.

