As sabatinas do Estado de Minas com os candidatos a vice-prefeito se estenderão pelas próximas duas semanas. Alvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD), e Coronel Cláudia (PL), vice de Bruno Engler (PL), já passaram pelos estúdios do jornal. Amanhã, será a vez de Francisco Foureaux (PDT), vice de Duda Salabert (PDT), participar da série de entrevistas.

Confira a agenda