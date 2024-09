A deputada federal Erika Hilton (PSOL - SP) voltou a criticar a funkeira Jojo Todynho, durante sua participação no ‘De frente com Blogueirinha’ dessa segunda-feira (16/9). A parlamentar chamou novamente Jojo de traidora e disse que a funkeira ganhou ‘pink money’, que é quando uma pessoa hetero se apropria de pautas da comunidade LGBT para ganhar dinheiro.





A primeira vez foi em uma publicação nas redes sociais. Durante o programa de entrevistas, Erika negou que tivesse uma rixa com a dona de ‘Que tiro foi esse’. “A Jojo teve uma rixa comigo, teve um surto, na verdade. (...) Porque os gritos da Jojo não me assustam, porque já vi tanta coisa naquele congresso, não vai ser Jojo em uma live que vai me assustar”, afirmou.





Depois, ela rebateu a funkeira. Segundo a parlamentar, Jojo disse em live que não era amiga dela e que sequer a conhecia. “Porque na mesma frase que ela disse que não me conhece, ela cita o meu bordão e a gente se conheceu pessoalmente no prêmio geração do amor, né? A gente se encontrou saindo do elevador, ela tava indo embora, a gente se falou, ela foi super simpática, inclusive eu também fui super simpática com ela e etc. Nos cumprimentamos, acho que até tem seus elogios da forma como eu me faço, como eu falo, porque eu tava fazendo direito e tudo mais, tão assim. Começa daí a mentira, começa daí. Como que ela cita o bordão de uma pessoa que ela não conhece?”, questionou.





Em seguida, Hilton esclareceu que o problema que via em Jojo não era ela ser de direita, mas sim ter usado das pautas LGBT para benefício próprio. “Chamei ela de traidora, porque é o que ela é. Porque assim, tem trans de direita, tem negro de direita, tem indígena de direita, tem tudo de direita. E faz parte do processo democrático, faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher negra da periferia que ela não pode ser de direita, não é sobre isso. Mas sabe qual é a diferença dela para todas essas pessoas que eu citei agora? É que nenhuma delas usaram a agenda e a falta das pessoas LGBT dos seus direitos para fazer trampolim para chegar até lá”, afirmou.





Blogueirinha ainda pergunta como ela via esse “salto” feito por Jojo. “Todo mundo viu. Ela saiu de ‘que tiro foi esse viado’ para se aliar a quem quer dar tiro em viado. Você pousar ao lado de uma mulher que representa o que representa, de um partido que representa o que representa, de um ex-presidente que diz que mulheres iguais a ela deviam ser pesadas em arroba, que os filhos dele foram muito bem educados para nunca se relacionar com uma mulher negra”, apontou.





Erika seguiu citando que Jojo só é famosa por conta da comunidade LGBT. “Ela é famosa porque as LGBTs fizeram dela famosa, não foram os bolsonaristas, não foi a direita. (...) Ela diz ‘ai, você está me oprimindo,’ não estou te oprimindo querida, aprenda a interpretar um texto, conheça Paulo Freire, que foi o que eu citei no meu texto, eu não estou te oprimindo, eu estou dizendo que você é uma traidora”, finalizou.





Recentemente, Jojo foi fotografada ao lado de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um evento e foi atacada por alguns seguidores e fãs. Depois, durante uma live feita no domingo, Jojo gritou que tem orgulho em ser “uma mulher preta de direita”. “Sou, sim! Hoje eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje, eu não venho na política, mas em 2026 eu estou vindo”.





Mensagem ‘subliminar’

Na parte final da entrevista, a deputada disse ter um presente para Blogueirinha, entregando um bolo de chocolate com velas com o número 50. A apresentadora disse não ter entendido. “Eu te trouxe um ‘Boulos’, sabe por quê? Porque você ficou falando tanto que eu te neguei bolo, que você não comeu bolo... Então se estufa de bolo”, disse, arrancando risadas da personagem de Bruno Mattos.





“A senhora tem uma trajetória que só tendo 50 anos de idade explica a sua carreira, eu trouxe esse ‘boulos’ para a senhora com o número”, tentou justificar a deputada. Blogueirinha esclareceu, dizendo que aquela era a 50ª edição do programa.