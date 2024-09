ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A influenciadora Jojo Todynho declarou voto para a prefeitura do Rio de Janeiro. Ela irá votar em Alexandre Ramagem, do PL, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.





A declaração foi feita neste sábado (14) em um vídeo compartilhado por ela em suas redes sociais. Esse é o meu prefeito", declarou Todynho ao lado de Ramagem.





A filmagem foi feita em um evento no PL Mulher, que teve a presença de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jojo foi até o local e posou com ela.





O fato revoltou membros da comunidade LGBTQIA+. Chateada com as críticas, Jojo disse que iria tirar músicas suas das plataformas digitais, como "Arrasou, Viado!", que fez em homenagem à gays.





Jojo Todynho também foi ao local para prestigiar o candidato a vereador no Rio Dr. João Branco (PL). A cantora é a voz do jingle de campanha do policial civil e participa de atos da campanha.





João Branco é casado com Renata Pigliasco, empresária de Todynho. A cantora chama o casal de "pai" e "mãe".

"Momentos como esse reforçam a importância do diálogo e da união em prol de um futuro mais justo e próspero para todos", escreveu João Branco em agradecimento a ela.