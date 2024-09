Ver essa foto no Instagram

"Depois de tanto tempo, Ludmilla finalmente no palco principal", ela disse logo no começo do show, no fim de uma sequência imbatível com seus hits "Rainha da Favela", "Onda Diferente", sua parceria com Anitta, e "Verdinha".

A frase é uma provocação ao próprio Rock in Rio, que levou anos para promover a cantora, uma das mais populares do Brasil, ao seu palco mais nobre. E não foi por falta de provas dadas por Ludmilla.





Após a apresentação, admitiu que nem tudo saiu da forma como queria, mas que se divertiu do mesmo jeito ao sentir como é pisar no maior palco do maior festival do país.





"Fui a primeira artista anunciada do lineup, comecei a planejar um super show com tudo que sonhava. Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava, mas foi muito bom, me diverti muito. O que importa de verdade é a minha arte tocando as pessoas."





Parte da estrutura da apresentação planejada por ela foi vetada pela organização do evento, durante passagem de som na quinta-feira (12/9).





Ela não gostou da decisão e ameaçou não subir ao palco. Sua presença era incerta horas antes da abertura do festival.

"Esperei muito [para cantar no palco mundo]. Dos cantores da nossa geração, acho que fui a última a pisar no palco. Por mais que tiveram várias circunstâncias, no fim de tudo, valeu a pena, foi sonho realizado."