O diretor de televisão Boninho, 62 anos, anunciou pelas redes sociais que está de saída da Rede Globo. Na emissora, ele foi responsável pela criação de diversos reality shows, sendo o ‘Big Brother Brasil’ (BBB) o mais famoso deles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O diretor escreveu, na legenda da publicação, que “chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos”. Boninho ainda complementou dizendo que está empolgado com as novas possibilidades em sua carreira antes de aposentar. Para seu lugar, a emissora escolheu o diretor artístico Rodrigo Dourado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)





Globo ofereceu outro cargo para Boninho

A emissora comunicou que, esse mês, teria iniciado conversa com o atual diretor de Realities para uma nova parceria. Boninho recebeu a opção de seguir como talento artístico, no qual teria quadros e participações em programas e participaria do desenvolvimento de novos projetos.

No entanto, Bonifácio optou por seguir atuando como criador, mas de forma independente. Durante o processo de transição, ele dirigirá o especial de Roberto Carlos e, no fim do ano, encerrará, em comum acordo com a Globo, seu contrato.

Boninho foi responsável por diversos projetos

O diretor começou sua carreira aos 17 anos na Rádio Excelsior, em São Paulo. Em 1984, estreou na TV Globo com o programa ‘Clip Clip’, tendo dirigido diversos projetos musicais posteriormente.

Boninho comandou clipes para o ‘Fantástico’ e participou de transmissões de diversos festivais, shows e lives, como ‘Rolling Stones’, ‘Rock in Rio’, ‘Show da Virada’, entre outros. Em 1992, foi responsável pela criação e programação do canal Multishow.

Além disso, participou da criação de quadros no ‘Domingão do Faustão’, ‘TV Colosso’ e ‘Angel Mix’. Foi ainda diretor de núcleo de programas como ‘Caldeirão do Huck’, ‘Vídeo Show’, ‘TV Xuxa’ e ‘Estrelas’.