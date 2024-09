O influenciador digital Samuel Sant’anna, mais conhecido pelo apelido Gato Preto, virou alvo de críticas ferrenhas nas redes sociais após expor detalhes íntimos de sua relação com a namorada, Bia Miranda, em seu perfil no Instagram. O caso tem gerado comoção entre os internautas, que se dividem entre comentários de repúdio e apoio.

Em uma publicação polêmica, Gato Preto compartilhou uma foto ao lado da neta da cantora Gretchen, revelando o motivo pelo qual Bia Miranda estava dormindo. Na imagem, Bia aparece de bruços, enquanto ele faz declarações controversas sobre o relacionamento do casal. Esta postagem foi o estopim para uma enxurrada de críticas.

Por que a exposição de Gato Preto gerou indignação?



Na publicação, Gato Preto afirmou: “Não aguento, e eu digo em todos os sentidos. Eu só queria fazer um amorzinho. Mas ela estava falando que estava doendo. Tive que parar. Agora estou aqui muito louco e ela dormindo.” Essa declaração foi vista por muitos como uma forma de desrespeito e falta de sensibilidade, especialmente pelo fato de Bia ter dado à luz há apenas três meses.

Além disso, horas depois, o influenciador postou um story mostrando uma cadeira que pegou para fazer uma “massagem” em Bia e afirmou ser ninfomaníaco, com fetiches considerados estranhos por muitos. O influenciador declarou: “Eu falei: vai, fia, que hoje eu vou te bater com a escada” e mostrou o item da piscina do motel solta.

O que os seguidores estão dizendo sobre isso?



Os internautas não pouparam críticas a Gato Preto. Após a postagem, alguns seguidores chegaram a pedir que o perfil do influenciador fosse denunciado. “Alguém denuncia o perfil desse ser, por favor?”, pediu uma usuária. Outra follower expressou preocupação: “Eu não teria coragem nunca de deixar uma criança perto desse homem.”

A indignação foi crescente, com muitos comentários chamando a atenção para a falta de respeito e a atitude questionável de Gato Preto em relação a Bia Miranda. “Acho que ela não tem noção mesmo do cara que está ao lado dela! Lamentável!!”, criticou uma internauta. Também houve quem achasse a situação cômica devido ao consumo de bebidas leves por Gato Preto: “E bêbado com Smirnoff ice, kkkkk cômico! E esses colares de prata batendo um no outro!? Péssimo em tantos níveis!”

Como Gato Preto está reagindo às críticas?



Gato Preto tem se mostrado relutante em mudar seu comportamento, insistindo na normalidade de suas ações. Ele declarou em outro story: “Vou ficar aqui até ela acordar. Para mim esse bagulho não existe, você tá namorando, tá casado, morando junto, foda-se: é todo dia”. Essa fala foi mais um elemento que aumentou a revolta entre os seguidores, que viram nas palavras uma postura machista e desrespeitosa.