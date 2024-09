crédito: Getty Images via AFP/Reprodução Redes Sociais

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à reeleição Donald Trump, do Partido Republicano, afirmou que a cantora Taylor Swift "pagará um preço" por seu apoio à candidata democrata Kamala Harris. Na madrugada desta quarta-feira (11/9), a artista do pop americano publicou uma mensagem em apoio a Harris, ao mesmo tempo em que criticou Trump.



Ao programa Fox and Friends, Trump afirmou que o posicionamento da artista já era esperado: "Ela é uma pessoa muito liberal, ela sempre parece apoiar um democrata e provavelmente pagará o preço por isso no mercado", ameaçou o republicano. A afirmação foi feita após o debate realizado no canal Fox News na noite de terça-feira (10/9), considerado por ele "o melhor debate de todos os tempos" e, segundo o próprio Trump, vencido por ele por "muito".

Nas redes sociais, Taylor afirmou que Kamala é uma líder "firme e talentosa": “Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. Estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de um guerreiro para defendê-los. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos", declarou a artista.



Na publicação, Taylor ainda divulgou um link e incentivou que os fãs dela se registrem para votar nestas eleições, já que, nos EUA, o voto é facultativo. A votação no país está marcada para 5 de novembro.

Em 2020, a cantora também demonstrou publicamente apoio aos democratas Joe Biden e Kamala Harris, então vice-presidente, um mês antes da eleição de 2020, e fez críticas à gestão trumpista. "Depois de atiçar a supremacia branca e o racismo durante toda a sua presidência, você tem coragem de fingir superioridade moral antes de ameaçar com violência? Nós votaremos para você sair em novembro", afirmou no X (antigo Twitter).

No ano anterior, ela ainda afirmou se arrepender de não ter falado publicamente contra Trump, mas justificou que vivia em um período conturbado, no qual estava envolvida em polêmicas com Kanye West e Kim Kardashian e sua mãe lutava contra um câncer.