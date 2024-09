Há 23 anos, o mundo ficava estarrecido com as imagens de quatro aviões sequestrados por extremistas islâmicos, no espaço aéreo dos Estados Unidos, jogados contra prédios símbolos do poder americano. As cenas mais impactantes foram de duas aeronaves explodindo as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York.





Mas, naquela época, o mundo era muito diferente do que conhecíamos hoje. A TV era o principal meio de comunicação e a internet era raridade. Os smartphones, como temos hoje, sequer tinham sido lançados. A seguir relembre 10 fatos para lembrar como era o mundo antes daquele 11 de setembro que mudou a história.





Brasil tetra campeão

Brasil conquistou o tetra em 1994 Reprodução

Em 2001, a seleção brasileira de futebol ainda não tinha conquistado seu quinto título. Isso só aconteceu no ano seguinte, na Copa disputada na Coreia do Sul e Japão. Na verdade, em 2001, o time de Luiz Felipe Scolari vivia uma maré ruim, já que foi eliminado nas quartas de final da Copa América, por Honduras.





Sequestro de Silvio Santos





Menos de um mês antes do atentado nos EUA, o Brasil acompanhou, apreensivo, o sequestro do lendário Silvio Santos, no final de agosto. Dias antes, a filha do apresentador, Patricia Abravanel, passou uma semana em cativeiro. Ela foi liberada e dois de seus sequestradores, presos. Outros dois eram procurados pela polícia.





Um deles invadiu a casa de Silvio, onde estavam a mulher, as filhas e os funcionários do apresentador, que conseguiram fugir após uma distração de Fernando, o sequestrador. Mas o comunicador, então com 71 anos, acabou rendido. Ele passou quase oito horas sob poder do sequestrador, que fez algumas exigências.





Geraldo Alkmin e Silvio Santos após sequestro do apresentador Reprodução / O Globo

O sequestrador disse que queria um helicóptero para fugir, e que só se entregaria com a presença de seu pai no local. Mais tarde, avisou que só se renderia diante de Geraldo Alckmin, que na época era o governador de São Paulo. O bandido se entregou, mas não sem antes tomar um banho e usar roupas limpas de Silvio. Agora, a história está sendo contada no cinema, com ‘Silvio’, filme protagonizado por Rodrigo Faro.

FHC presidente

Fernando Henrique Cardoso Agência Brasil





O atual vice-presidente, como contamos anteriormente, era governador de São Paulo em setembro de 2001. O país era comandado por Fernando Henrique Cardoso, que tinha Marco Maciel como vice. Em Minas, o governador era Itamar Franco. E o prefeito de Belo Horizonte era Célio de Castro.





Após o sucesso do Plano Real, o dólar estava a R$ 2,60. Enquanto o salário mínimo era R$ 180. Atualmente, a moeda americana vale R$ 5,64. Já o salário mínimo é de R$ 1412.





Nos Estados Unidos, o presidente era George W. Bush.









Racionamento de energia





Em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise energética causada pela escassez de chuva, o aumento da demanda e a falta de investimentos em geração e transmissão de energia. A partir do mês de maio até fevereiro de 2002, os brasileiros viveram um rigoroso racionamento, com risco do maior apagão da história do país.





Vinte e três anos depois, o país vive um momento de incertezas no setor de abastecimento energético, com baixo volume nos reservatórios das hidrelétricas. No entanto, dessa vez, o Ministério de Minas e Energia (MME) diz estar atento à situação e nega haver risco de desabastecimento ou racionamento de energia.





Na TV

Novela 'O clone' DIVULGACAO

Em setembro, a principal novela do país era “Porto dos Milagres”, que se encerrou em 28 de setembro. Na ocasião, muito se discutiu sobre sua sucessora, “O clone”, que estreou em 1º de outubro, e abordava a cultura muçulmana. No SBT, a grande novela era “Café com aroma de mulher”, que exibiu seu último capítulo em 3 de setembro. A sucessora “Abraça-me muito forte” estreou só em outubro.





No rádio



Já quando o assunto é música, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais (Ecad), ’Quem de nós dois’, de Ana Carolina, foi a mais tocada em 2001. Em seguida, estão ‘Lenda’ de Sandy & Júnior, ‘Esperando na Janela’ de Gilberto Gil, ‘Seus Beijos’ de Daniel, ‘Antes de Voltar para Casa’ de Zezé Di Camargo e Luciano e ‘Rindo à toa’ do Falamansa. Já entre as músicas estrangeiras, as mais tocadas foram ‘Love by Grace’ de Lara Fabian e ‘Save Me’ do Hanson , ambas da trilha sonora de “Laços de família”.





Segundo a Billboard, as mais tocadas da semana do atentado em todo o mundo foram “Aaliyah”, de cantora do mesmo nome, “No more drama”, de Mary J. Blige, “Iowa”, do Slipknot, “Songs in a minor”, de Alicia Keys, e “Now”, de Maxwell.





Rock in Rio

Cassia Eller no RiR 2001 Reprodução

Em 2001, foi realizada a terceira edição do Rock in Rio. O festival aconteceu em janeiro e reuniu mais de 1,2 milhão de pessoas para ver mais de 128 artistas em 7 dias de shows. No palco mundo, as principais atrações foram N’Sync, Britney Spears, Sting, James Taylor, R.E.M., Foo Fighters, Guns N’Roses, Iron Maiden, Neil Young, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crow, Silverchair, Aaron Carter e Neil Young.





Já os artistas nacionais incluíam Barão Vermelho, Capital Inicial, Cássia Eller, Elba Ramalho, Fernanda Abreu, Moraes Moreira, Sandy e Junior, Pato Fu, Daniela Mercury, Ultraje a Rigor, Engenheiros do Hawaii, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tom Zé e Zé Ramalho.





O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. As atrações incluem Imagine Dragons, OneRepublic, Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, IZA, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey.





Nada de Coringa!





Se em 2024 vivemos a ansiedade pela estreia de “Coringa 2”, protagonizado por Lady Gaga, em 11 de setembro de 2001 a diva pop não existia. Na época, Stefani Joanne Angelina Germanotta era uma adolescente de 15 anos e ainda não tinha se lançado como cantora.





Segundo Gaga, ela estudava em um colégio localizado no bairro de Upper East Side, onde ela teria assistido aos atentados terroristas no terraço, enquanto estava abraçada nas amigas. No entanto, fãs mais espertos descobriram que a instituição de ensino em que Stefani estudava fica a 10 km de distância, em linha reta, de onde era o World Trade Center, o que impossibilitaria que ela conseguisse enxergar o atentado. Além disso, os prédios altos no horizonte da escola não permitiriam que uma pessoa pudesse ser testemunha ocular do atentado.





Outro artista que tem uma história ligada ao World Trade Center é Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance e criador de “The Umbrella Academy”. Antes de se tornar um dos maiores nomes da música emo, Way era quadrinista na Cartoon Network, em Nova York. Em 11 de setembro de 2001, ele se dirigia ao trabalho quando viu o ataque que matou quase 3 mil pessoas. “Uma das maiores razões para começar o My Chemical Romance foi porque fui uma das pessoas a testemunhar o 11 de Setembro em Nova York. Aquilo parecia o fim do mundo. Parecia o apocalipse”, declarou, em entrevista em 2019.





Avanços tecnológicos





Em 2001, o clima era de avanços tecnológicos. Naquele ano foi lançado o primeiro iPod, um divisor de águas no mundo da música. O primeiro modelo começou a ser vendido 23 de outubro de 2001, cerca de 8 meses depois do lançamento do iTunes.





No mesmo ano, surgiu o Windows XP. O sistema operacional era recheado de opções de personalização, visual amigável e com fácil conectividade com a internet, o que ajudou a Microsoft a se consolidar no segmento.





Também foi o ano em que surgiu a Wikipedia, a maior enciclopédia colaborativa do mundo. Ferramentas como o YouTube e redes sociais, como o Instagram, ainda não eram realidade.





Discussão sobre clonagem





Desde a clonagem da ovelha Dolly, em 1997, as discussões acerca dos clones eram uma realidade, especialmente após a virada dos anos 2000. As implicações éticas e a possibilidade de gerar um ser humano idêntico a outro levantou debates e assustou muita gente. O ápice veio em 25 de novembro de 2001, já depois do atentado de 11 de setembro, quando uma empresa de biotecnologia norte-americana anunciou que tinha conseguido fazer o primeiro clone humano a partir de células somáticas, utilizando fibroblastos. A partir daí, surgiram várias legislações anti-clonagem. Em 2024, o tema da vez é a inteligência artificial.