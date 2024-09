Em sua volta à atuação depois de 15 anos como apresentador, Rodrigo Faro tem o desafio de interpretar Silvio Santos em filme que retrata em um dos momentos mais delicados de sua vida: quando o apresentador e a filha Patrícia foram sequestrados em 2001.





"Imitar o Silvio Santos todo mundo sabe, a caricatura, o 'ma ôe'. Meu trabalho como ator foi tirar os excessos para retratar um Silvio acuado, inseguro e com medo", disse Faro na estreia do filme "Silvio" para a imprensa, nesta quarta-feira (4/9).





"Quis trazer um Silvio humano, de carne e osso, que tem empatia e que tem poder de persuasão. Um homem que, em seu momento mais frágil, conseguiu salvar a vida da família, a própria vida e a do sequestrador", falou Faro, emocionado.





O apresentador da Record ainda relembrou o momento em que pediu permissão a Silvio para interpretá-lo. A resposta foi dada no ar, no palco do Programa Silvio Santos.

"Aceitei porque sou maluco, mas principalmente porque ele deu permissão", acrescentou Faro, que lamentou o fato de Silvio não ter visto o filme.





"A minha única dor é que eu queria que ele tivesse assistido. Era para ser uma homenagem em vida, mas Deus quis assim", falou o apresentador, emocionado.





No longa, que estreia no dia 12 de setembro, Silvio tem flashbacks lembrando a trajetória de sua vida enquanto lida com o sequestrador Fernando Dutra (Johnnas Oliva), que o manteve refém por sete horas em sua mansão.