Apple aposenta seu emblemático iPod

A Apple anunciou nesta terça-feira que deixará de produzir o iPod, seu famoso tocador de mp3, que revolucionou a indústria da música no começo da década de 2000.



A empresa irá se concentrar em outros produtos populares da marca, como o iPhone. "O espírito do iPod perdura. Integramos uma experiência musical incrível em todos os nossos produtos, do iPhone ao Apple Watch", declarou Greg Joswiak, vice-presidente de marketing internacional da Apple.



"A música sempre foi central para a Apple, e torná-la acessível a centenas de milhões de usuários, como fez o iPod, teve impacto não apenas na indústria musical, mas também redefiniu a forma como a música é descoberta, ouvida e compartilhada", ressaltou Joswiak.



O iPod continuará disponível nos pontos de venda da marca enquanto durarem os estoques, informou a empresa californiana.



Retangular e na cor branca, o iPod foi lançado em 2001, e fez sucesso rapidamente. O leitor de arquivos no formato mp3 e o programa iTunes, também de 2001, mudaram profundamente o mundo da música, ao popularizarem o download legal numa época em que muitos sites permitiam que o usuário baixasse filmes e músicas de graça.



Desde o seu lançamento, a Apple vendeu cerca de 450 milhões de iPods, segundo a empresa especializada Loup Ventures, citada pelo "New York Times". O aparelho contribuiu amplamente para tornar a empresa da maçã a gigante de hoje, uma vez que serviu de inspiração para a criação do iPhone.



APPLE INC.



THE NEW YORK TIMES COMPANY