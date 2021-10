Sucesso de Gloria Perez, ''O Clone'' volta ao ar nesta segunda

Jade (Giovanna Antonelli) e Letícia Sabatella voltam no ''Vale a pena ver de novo'' (foto: Globo/Divulgação)

A novela “O clone” volta a ser exibida na Globo, agora no “Vale a pena ver de novo”, a partir desta segunda-feira (4/10), substituindo “Ti ti ti”. Os amantes da trama de Gloria Perez vão poder matar a saudade do folhetim após 20 anos da exibição original. A história de amor impossível entre o casal Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) traz a cultura muçulmana da moça, cenas do Marrocos e o jargão "Inshallah!" que foi moda em 2001. A obra já foi reprisada em 2011, quando fez 10 anos, e teve a difícil missão de conquistar o público em plena campanha contra os fundamentalistas que derrubaram o World Trade Center, em Nova York (EUA). "Acho até muito oportuno que a gente tenha essa família no ar", disse a autora na época.





A produção traz a polêmica sobre clonagem: Lucas perde o irmão gêmeo, Diogo, em um acidente de helicóptero. O padrinho, o cientista Albieri (Juca de Oliveira), clona Lucas para amenizar a perda do afilhado e realizar o sonho de ser o primeiro a criar um clone humano. A novela foi gravada quatro anos depois de a ovelha Dolly ser o primeiro clone do mundo e o assunto estava em pauta. A dependência química também é abordada através da filha de Lucas, Mel (Débora Falabella), que luta contra o vício com a ajuda do pai. A novela tem direção de Jayme Monjardim, Marcos Schechtman e Teresa Lampreia.