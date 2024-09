Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, anunciou, nessa terça-feira (10/9), que teve uma filha em uma relação fora do casamento. Ele, que é casado desde 2003 com Jordyn Blum, tem outras três filhas. O artista não revelou a identidade da mãe do bebê.

"Planejo ser um pai amoroso e presente para ela. Amo minha esposa e minhas filhas, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para reconquistar a confiança delas e conquistar seu perdão. Agradecemos a compreensão de todos em relação às crianças envolvidas enquanto seguimos em frente juntos”, escreveu nas redes sociais.

Mas não é só Dave que teve um herdeiro fora da sua relação oficial. A seguir, confira outros famosos que também pularam a cerca e tiveram um filho da traição.





Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger tem um filho chamado Joseph Baena, fruto de uma relação extraconjugal com a ex-empregada Mildred Patricia Baena. A relação entre Schwarzenegger e Baena se tornou pública em 2011, quando o ator admitiu a paternidade de Joseph após uma investigação sobre a origem da criança.

O ator e ex-governador da Califórnia era casado com a jornalista Maria Shriver por mais de 25 anos. A descoberta de Baena pôs um ponto final na relação, sem nenhuma recaída. Joseph Baena nasceu em 1997, fruto de um romance do pai com Mildred, que trabalhava desde 1991 com os Schwarzenegger.





Chuck Norris

O ator Chuck Norris se casou com sua primeira esposa, Dianne Holechek, em dezembro de 1958. Os dois ficaram juntos por 30 anos e tiveram dois filhos: Mike e Eric. O casal se separou em 1988, mas Chuck sempre fez elogios públicos para a ex. Em sua biografia publicada em 2004, Chuck Norris surpreendeu seus fãs ao revelar que tinha uma filha chamada Dina Morris, fruto de um relacionamento extraconjugal em 1962. Ele admitiu ter traído Dianne, mas disse que só descobriu a existência de Dina em 1991, quando ela, aos 26 anos, o procurou para se identificar como sua filha biológica.

Dina é filha de um caso extraconjugal com uma mulher chamada Johanna. Na época, Chuck estava na Califórnia a serviço da Força Aérea dos Estados Unidos.

Dado Dolabella

Em 2010, o ator Dado Dolabella revelou que era pai de Eduardo, fruto de um romance com Fabiana Neves.A criança nasceu apenas um mês antes que seu outro filho, João Valentim, fruto do seu relacionamento com sua então esposa Viviane Sarahyba.

Leonardo

Com fama de mulherengo, o cantor Leonardo é pai de seis filhos. Em 1995, o sertanejo se casou com sua atual esposa, Polyana Rocha. O primeiro filho do casal, Zé Felipe, nasceu em 1998, apenas poucos dias antes de Matheus Vargas, que também é filho do cantor.

O casal decidiu passar um tempo separada. Tempos depois, O irmão mais novo, João Guilherme, nasceu, em 2001, fruto de um breve romance entre Leonardo e a bailarina Naira Ávila. Polyana e Leonardo relataram o relacionamento e estão juntos até hoje.

Ximbinha

Ex-marido de Joelma, Ximbinha é pai de Rebeca Moia, fruto de um relacionamento do guitarrista com a tecladista Cristiane Moia, quando ele ainda era casado com Joelma. Em 2012, a Justiça de Belém decretou a paternidade da jovem após dois testes de DNA. O casal Calypso se separou em 2015.

Latino





O cantor Latino tem 10 filhos, cada um com uma mulher diferente. Alguns são frutos de traição. Ele namorou a cantora Kelly Key de 1997 a 2002, com quem tem um filha, Suzana, nascida em 2000. Neste período, porém, teve 4 filhos, alguns assumidos apenas há poucos anos.





Steven Tyler

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, não era casado quando a atriz Liv Tyler foi concebida. A modelo é filha do roqueiro com a modelo Bebe Buell. Na época, ela era casada com o músico Todd Rundgren, mas teve um caso com Tyler.

Foi a própria Liv quem descobriu que Steven Tyler era seu pai biológico. Ela foi criada por sua mãe e seu pai adotivo, Todd. Em uma entrevista, Liv mencionou que continua a considerar Todd como seu pai, apesar da revelação sobre Steven Tyler. "Todd foi um homem incrível. É curioso porque as pessoas frequentemente falam sobre Steven e compartilham muitas histórias, mas [Todd] tem sido uma influência maravilhosa em minha vida, e ainda o vejo como meu pai. Sou muito grata a ele e tenho um profundo amor por ele. Quando ele me abraça, sinto como se estivesse com meu pai. Ele sempre foi muito protetor e forte”, disse em uma entrevista.

Mick Jagger





Mick Jagger tem oito filhos, incluindo o brasileiro Lucas Jagger, com a brasileira Luciana Gimenez. O herdeiro do líder dos Rolling Stones nasceu em 1999, quando o cantor ainda estava casado com a modelo Jerry Hall. Recentemente, a ex-modelo narrou que ficou devastada com a história. Ela pôs um fim à relação meses depois.





Neymar





As polêmicas em torno de Neymar envolvem seus filhos. Oficialmente, ele é pai de Davi Lucca, fruto do namoro com Carol Dantas. Já com sua atual noiva, Bruna Biancardi, ele tem a pequena Mavie. Nove meses depois do nascimento dela, veio ao mundo Helena, fruto de um breve romance com Amanda Kimberly, quando o jogador já estava com Bianca.





Além disso, há boatos de que o craque seria pai de uma menina de 10 anos. A húngara Gabriella Gaspar afirma que a filha, Jázmin Zoé, de 10 anos, é fruto de um envolvimento com o jogador brasileiro. A mãe move um processo para reconhecer a suposta paternidade.