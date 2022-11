Latino apaga post em que fala em encerrar carreira após eleição de Lula

Latino lamentou a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Lula (PT) (foto: Reprodução/Instagram)

Ainda muito abalado com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o cantor Latino , dono dos hits, chorou em vídeo publicado nas redes sociais e disse que pode encerrar a carreira.“No meu país o crime compensa, chega. O povo é muito ingrato! Vontade de encerrar a carreira”, disse ele. A postagem já foi deletada.Latino compartilhou fotos ao lado do presidente. Nos últimos meses, ele fez campanha diária para Bolsonaro, e teve que apagar alguns posts com fake news sobre Lula.Nas redes sociais, o discurso do cantor virou chacota. “Que carreira? Se alguém lembra de você, é por ser ex da Kelly Key, se manca”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Latino ainda pensa em encerrar o que já foi enterrado há quase 20 anos”, disparou outro.