'Tarcísio me leva': Latino grava jingle para candidato de Bolsonaro em SP

Latino é apoiador de Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O hit “Me Leva” foi transformado em jingle para o ex-ministro bolsonarista.



“Tarcísio me leva, me leva que eu te quero, me leva. Me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é dez, e com ele eu vou”, diz o jingle.





Confira:



A música foi escolhida por ser conhecida e fácil de virar “chiclete” entre os eleitores.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor Latino gravou música para a campanha eleitoral do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio Freitas (Republicanos).