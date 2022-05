Latino almoça com Bolsonaro e garante: 'Capitão, você já está reeleito!'

Não é a primeira vez que o cantor declara seu apoio ao presidente, e hoje, reforçou mais uma vez que acredita na reeleição em outubro (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

"Capitão, você já está reeleito!". Foi assim que o cantor Latino, de 49 anos, declarou seu apoio à Bolsonaro em um almoço com o presidente nesta sexta-feira (27/5). Não é a primeira vez que o cantor externa seu apoio ao presidente, e reforçou mais uma vez que acredita na reeleição em outubro.

Em suas redes sociais, Latino postou um vídeo dando os cumprimentos ao presidente e escreveu: "Eu só acredito no que vejo e não no que falam".

Eu só acredito no que vejo e não no que falam!! #Bolsonaro2022 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u2764%uFE0F pic.twitter.com/I9ncQQWoR7 %u2014 LATINO (@Latinooficial) May 27, 2022

Latino também declarou que não veio ao mundo para ser da política. "E sim para abraçar o Brasil. Eu acredito no que vejo e não no que falam. Para o alto e avante", concluiu o cantor.

No vídeo, é possivel ver o criador de grandes hits musicais dos anos 2000 como "Festa no Apê" e "Renata", elogiando Bolsonaro. "Estamos aqui do lado do presidente, um homem que sempre acreditou na retomada. Capitão, para o alto e avante, que você já esta reeleito", argumentou.

O presidente agradeceu o apoio do cantor e respondeu: " O prazer é nosso de ter você aqui, e salve a música popular brasileira. Olha, eu fui o único chefe de estado no mundo que não fechou nada".

Latino respondeu ainda, finalizando o vídeo: "Nada de ficar em casa. Vamos trabalhar e retornar".

Nas redes sociais, os comentários eram majoritariamente de apoiadores:

Os artistas que se garantem, que não precisam da Rouanet, estão com Bolsonaro! %u2014 Arthur Carvalho %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@arthurvmendonca) May 27, 2022

Coisa linda vcs dois juntos. %uD83D%uDC9A%uD83D%uDC9B%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 https://t.co/uuTivwFWAW %u2014 Madalena Barreto (@MadalenaBarret7) May 27, 2022