A cada dia cresce a procura de homens por procedimentos estéticos - em especial por artistas e celebridades. O último a se submeter à harmonização facial foi o guitarrista Ximbinha, de 50 anos, que mostrou, na última quarta-feira (5), o antes e depois do seu rosto depois da lipoescultura facial, lipo cervical, lipoenxertia, entre outros procedimentos também na região da face. Mas o que espanta não chega a ser o número de métodos aos quais ele foi submetido, mas o resultado natural e sem exageros.



Uma das principais inseguranças de quem tem interesse em fazer uma harmonização facial é a aparência artificial que comumente "bomba" na internet. Outro receio é em relação à idade, já que a diferença entre o antes e depois pode ficar muito mais evidente. Foi o caso do ator Stênio Garcia, de 92, que recebeu diversas críticas após realizar uma harmonização facial.

A cirurgiã-dentista Juliana Jardim, especialista em ortodontia e harmonização facial, destaca que não há uma idade limite para procedimentos estéticos, sendo que cada paciente deve ser analisado individualmente, realizar uma avaliação completa, especialmente em pacientes mais idosos, para identificar possíveis riscos e contra indicações.





"Exemplos como o ator Stênio Garcia e o guitarrista Ximbinha, de 50 anos, mostram que procedimentos podem ser realizados em diferentes faixas etárias, desde que com os devidos cuidados", aponta Juliana, que destaca que os procedimentos podem ser adaptados para garantir segurança e eficácia, considerando fatores como saúde geral, tipo de pele e expectativas do paciente.

Além disso, ela explica que para assegurar que os procedimentos não tenham resultados artificiais, é essencial procurar um profissional bem qualificado e experiente em harmonização facial, "que primeiramente vai realizar uma consulta detalhada para entender as expectativas do paciente e depois vai elaborar um plano de tratamento que respeite as características individuais de cada pessoa".

Pesquisa realizada pela Allergan, em parceria com as sociedades brasileiras de Cirurgia Plástica e de Dermatologia, revelou que 82,5% dos homens no país desejam realizar algum tipo de procedimento estético. Entre os mais procurados estão a depilação a laser - especialmente na linha da barba - protocolos faciais, como limpeza de pele, e os que visam a produção de colágeno; e redução de medidas.

A especialista reforça que os homens geralmente têm tido uma preocupação com o rejuvenescimento - sendo que os procedimentos para esse fim têm mais destaque, como botox para rugas estáticas, definição do contorno mandibular, projeção do mento (queixo), rinomodelação com ácido hialurônico e suavização de olheiras e do bigode chinês.





"Um ponto importante é que os homens geralmente têm uma preocupação significativa com a obtenção de resultados naturais. Eles desejam melhorar a aparência sem parecer que passaram por procedimentos estéticos, mantendo a naturalidade e autenticidade de sua imagem", conta.

É importante destacar que a harmonização facial não é apenas sobre estética, mas também sobre bem-estar e qualidade de vida. "O compromisso com a segurança, resultados duradouros e respeito pela individualidade de cada paciente são pilares fundamentais para alcançar a satisfação e confiança em qualquer procedimento estético", afirma Juliana.

