Quando o assunto é harmonização facial, até mesmo quem nunca fez nenhum procedimento sabe qual é o significado. Para a grande maioria que já harmonizou algum aspecto do rosto, o ácido hialurônico é o grande protagonista. Porém outro procedimento tem se destacado, justamente por preencher as defasagens do primeiro: a lipoenxertia da face. "Nela, se transfere as células de gordura de outra área do corpo para a área desejada, promovendo resultados efetivos e a longo prazo", explica o médico cirurgião plástico da face, Yuri Moresco, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), que faz harmonizações faciais somente por meio dalipoenxertia facial e não atua com o ácido hialurônico.