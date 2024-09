Nova edição de A Fazenda promete mais participantes com perfis combativos e provas para incomodar as "plantas"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Está dado o pontapé oficial para A Fazenda 16. A nova temporada do reality show rural da Record, que estreia nesta segunda-feira (16/9), às 22h30 (de Brasília), prometendo elenco quente e até um plano para acabar com as famosas plantas.





"Preparamos uma primeira semana bombástica", afirmou Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 16, em coletiva de imprensa.





A Fazenda 16 terá 28 participantes -24 peões e 4 nomes escolhidos via ação do Paiol- e quer ver fogo no feno logo para definir as camas. "São 28 peões e peoas. Pode imaginar o que está por vir? Aumentou os peões, mas não aumentou as camas", brincou Galisteu, em coletiva de imprensa, em Itapecerica da Serra, sede do reality em SP.





Carelli garante que o elenco promete altas tretas na edição 2024 do reality show. "É um elenco explosivo. Acho que a gente vai ter muita história. A gente quer histórias e ver coisas acontecendo. Se alguém quiser ficar na posição mais vegetal, planta, outros tantos vão gerar conteúdo, se enfrentar".





O diretor de A Fazenda 16, inclusive, revela que existe um plano para desmascarar plantas na primeira semana de confinamento. "Criou uma semana que eles não têm como escapar de se posicionar. A gente tem uma sequência de provas de apontamento que eles têm que falar e dar adjetivos aos outros. Preparamos uma primeira semana bombástica".





Galisteu irá aparecer pela primeira vez aos peões no jogo -a sala da sede ganhou um telão para todos vê-la. "Agora, eu vou entrar de corpo inteiro pra eles. Vão ver todos os meus looks".





Agressão física não será permitido no confinamento, segundo Carelli. "Tudo menos agressão física faz parte do jogo. Mentir faz parte do jogo. Saber falar com o público do seu jogo é possível. Mas o que vale mesmo é carisma e uma coisa muito importante é a pessoa querer competir pelos R$ 2 milhões".





A apresentadora do reality show, inclusive, quer menos cancelamento dos fãs do programa nas redes sociais. "Não é um tribunal, é um reality show. A Márcia Fu (de A Fazenda 15) fez isso lindamente".





Elenco do Paiol trará nomes impactantes, garante o diretor-geral de A Fazenda 16. "São ex-participantes de reality shows. Seis participantes do paiol são ex-participantes de reality".