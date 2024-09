O programa "A Fazenda" nem começou e já está dando o que falar. A influenciadora Antonia Fontenelle detonou uma das participantes e, a emissora do Bispo Edir Macedo, na última quarta-feira (11). Nas redes sociais, a comunicadora comentou sobre a chamada do reality que anunciava a presença da DJ Sabrina Boing Boing.

Na descrição da participante dizia: "Sabrina Boing Boing, DJ e tatuou o c* da Andressa Urach", acompanhada de uma foto da subcelebridade. Na ocasião, Fontenelle compartilhou a chamada e soltou o verbo sobre as palavras escolhidas pela direção do programa.

"Me enviaram a lista de sub que participará da Fazenda. Tô em choque, reparem os critérios de seleção! Como uma empresa de bispos se presta a esse desserviço? Quanta incoerência, meu Deus", disparou a influenciadora.

Para quem não conhece, Sabrina Boing Boing foi uma das sex symbol mais populares de sua geração, na década passada, e ganhou notoriedade nacional através de participações no Superpop devido a sua obsessão por cirurgias plásticas.

Além disso, a icônica entrou para o ranking mundial de maiores seios do mundo após colocar próteses mamárias de seis litros. Nos anos 2000, ela foi pautada na imprensa por sua semelhança com a atriz Pamela Anderson.