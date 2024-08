Na última quarta-feira (28), Antônia Fontenelle se manifestou sobre a polêmica envolvendo Isabel Veloso e criticou duramente a influenciadora digital. Em uma live, a ex-mulher de Marcos Paulo (1951-2012) questionou se agora virou tendência dizer que se tem um câncer terminal e chamou a jovem de "bosta de influencer".

“Uma influencer chamada Isabel Veloso, de 18 anos, que disse que estava com câncer terminal e foi desmascarada pela sua médica. E ela engravidou. Eu não sei até quando eu vou ter que vir aqui, todo santo dia, dar notícia negativa dessas bostas que vocês chamam de influencer. O tumor dela está pequeno e estagnado. Virou moda agora? Achar bonito dizer que está com câncer terminal?”, disse Fontenelle.

A youtuber também mencionou um caso anterior, no qual uma mulher afirmou ter câncer e depois pediu desculpas. Visivelmente irritada, Fontenelle declarou que, se tivesse a oportunidade, daria “duas bolachas no centro da cara” da mulher.

“Já teve a outra 71 lá, que depois veio pedir desculpas (…) Se passasse na minha frente, eu ia te dar duas bolachas no centro da sua cara, para você deixar de ser safada. Isso sim. Aí vem essa outra, dizendo que engravidou, que está com câncer terminal e ninguém tem nada com isso. Chega!”, esbravejou.

Fontenelle não poupou críticas à conduta das influenciadoras que, segundo ela, banalizam temas sérios como o câncer terminal. Assista!