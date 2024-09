A escritora Kelly M., de 'Desenfreados', ao lado do modelo austríaco Erand Arifi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último domingo (8), viralizaram nas redes sociais vídeos de uma multidão na Bienal do Livro de São Paulo ouvindo um funcionário do evento anunciar o cancelamento de uma sessão de autógrafos.





A escritora aguardada era a paraibana Kelly M., de 19 anos, da editora Fruto Proibido, que trazia consigo o modelo austríaco Erand Arifi representando um dos personagens de seu livro. A confusão aconteceu no estande da editora.





A Fruto Proibido é especializada em erotismo e dark romance, subgênero que engloba relações mais pesadas e violentas, e é responsável por publicar "Desenfreados", o livro de Kelly M. que conta a história de uma jovem se apaixona pelo amigo sombrio e cruel de seu irmão.

Bianca Albuquerque, cofundadora da editora, diz que já sabia do sucesso de Kelly entre os leitores, mas não imaginava que tantos apareceriam na sessão de autógrafos. "Passar no meio de uma multidão que tinha meu livro nas mãos foi maravilhoso", diz a autora à Folha.





Albuquerque afirma que a editora distribuiu cem senhas entre leitores na Bienal, mas apareceram muito mais pessoas. "A gente sempre torce pelo sucesso, mas ver aquela quantidade de pessoas gritando o nome dela foi surreal", conta a empresária de 27 anos.





O alvoroço foi alimentado pela presença do modelo, que foi à Bienal a convite da editora. Kelly conta que viu Arifi pela primeira vez em um vídeo do TikTok. "Um dia, minhas leitoras perguntaram como eu imaginava o Kellan e mostrei uma foto de Erand, desde então, todo o meu público o adotou assim, inclusive eu".





A postagem de Kelly repercutiu e chegou até o modelo, que gravou vídeos perguntando quem era a autora. "Eu me senti na obrigação de entrar em contato com ele e explicar a situação", conta a escritora. "Erand adorou a ideia e começou a gravar vídeos como se fosse o personagem."





Os dois continuaram trocando mensagens até que ela falou sobre a Bienal. O modelo ficou curioso para ter um contato com os fãs das redes sociais. "Tenho certeza de que foi incrível para os meus leitores terem em carne e osso alguém que idealizam como o personagem", diz Kelly.





No sábado, dia 7, mesmo com a multidão inesperada, Kelly e Arifi atenderam os fãs, tiraram fotos e deram autógrafos. Após a sessão, Albuquerque diz ter pedido à organização da Bienal para disponibilizar um espaço maior para o grande público aguardado para o dia seguinte, mas o evento disse que não poderia ajudar. A Bienal não respondeu aos contatos da Folha até a publicação desta reportagem.





Albuquerque afirma que tentou organizar a sessão por conta própria. "Eu coloquei meu staff, coloquei contenção, mas eles [o evento] não deixaram ela entrar". A editora ficou chateada e Kelly tentou contornar a situação atendendo fãs do lado de fora do Distrito Anhembi.





A Fruto Proibido é uma editora que surgiu há dois anos com a ideia de priorizar mulheres que escrevem romance. Tanto Kelly quanto Albuquerque escreviam no Wattpad ?site em que autores independentes publicam suas histórias? quando mais jovens e se encontraram para publicar o livro anterior de Kelly, "Sweet Lie", de 2023.





Após a movimentação no final de semana, "Desenfreados" chegou ao topo da lista de ebooks mais vendidos na Amazon. Uma continuação será lançada no final deste ano.