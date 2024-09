O VMA, cerimônia estadunidense responsável por premiar os melhores videoclipes do ano, aconteceu na noite dessa quarta-feira (11/9). Taylor Swift garantiu o maior número de estatuetas pela música "Fortnight", parceria com Post Malone para o álbum "The tortured poets department". A cantora pop e o rapper levaram o troféu de clipe do ano, principal categoria da cerimônia.





Swift ainda arrematou seis outros prêmios em artista do ano, melhor artista pop, melhor colaboração, canção do verão, melhor direção em videoclipe e melhor montagem. Post Malone levou cinco troféus pela música “Fortnight”.





Anitta também foi destaque e saiu vencedora na categoria de melhor clipe latino pela música “Mil veces”. É a terceira vez que a artista brasileira é reconhecida no VMA.

"Quero agradecer ao meu país, que sempre me apoia. Vocês são os motivos de eu estar aqui, e sempre voltar. Eu sei que o Brasil sempre me apoia. Estar aqui todos os anos representando o meu país é especial", agradeceu a cantora ao receber o troféu.





Veja a lista completa de vencedores:

Clipe do ano: "Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

Artista do ano: Taylor Swift

Canção do ano: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Melhor revelação: Chappel Roan

Melhor colaboração: "Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

Melhor artista pop: Taylor Swift

Melhor clipe de hip hop: "Houdini" - Eminem

Melhor clique de R&B: "Snooze" - SZA

Melhor clipe de música alternativa: "Beautiful Things" - Benson Boone

Melhor clipe de rock: "Human" - Lenny Kravitz

Melhor clipe latino: "Mil Veces" - Anitta

Melhor clipe de afrobeats: "Water" - Tyla

Melhor clipe de k-pop: "Rockstar" - Lisa

Melhor clipe com mensagem: "What Was I Made For?" - Billie Eilish

Performance mais icônica do VMA: "Roar" - Katy Perry (2013)

Melhor clipe-tendência: "Mamushi" - Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba

Melhor grupo: *NSYNC

Canção do verão: "Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

Melhor direção em videoclipe: Taylor Swift, por "Fortnight" (Taylor Swift feat. Post Malone)

Melhor fotografia em videoclipe: Anatol Tromifov, por "We Can't Be Friends" (Ariana Grande)

Melhor montagem: Chancler Hynes, por "Fortnight" (Taylor Swift feat. Post Malone)

Melhor coreografia: Charm La'Donna, por "Houdini" (Dua Lipa)

Melhores efeitos visuais: "Houdini" - Eminem

Melhor direção de arte: Brittany Porter, por "BOA" (Megan Thee Stallion)

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa