O Rock in Rio ainda não começou e a equipe dos espaços de "ativação de marcas", os camarotes vip do festival, já estão tendo que lidar com as exigências dos famosos. Desde que o mundo é mundo, nem todas as celebridades vão aos espaços fechados visando apenas o conforto e a diversão nas áreas em que são mimados e tietados com segurança. Mas o business anda cada vez mais sério.

O cachê sempre fez essa roda girar. Fato. O valor varia de acordo com a popularidade, o nível de engajamento que cada um pode proporcionar, e a minutagem da presença. Nas últimas edições do festival, Bruna Marquezine foi uma das que mais faturou. Em 2022, por uma passadinha em um dos espaços, ela embolsou cerca de R$ 500 mil, valor calculado pela quantidade de seguidores do artista – Bruna tem mais de 45 milhões.





Além do dinheiro, a atriz, protagonista do filme "Besouro Azul" (2023), costuma fazer algumas exigências para estar presente. E este ano não será diferente. Para ir ao camarote vip de uma marca de chicletes, ela e o namorado, João Guilherme, já mandaram avisar: nada de entrevistas juntos. Está proibido.





O número máximo de pessoas concentradas no lugar reservado ao casal também foi estipulado pela dupla, que até aceita posar para fotos, "mas sem intimidade".

Bruna e João também pediram aos produtores uma prévia das perguntas que os jornalistas pretendem fazer. Eles só falarão sobre assuntos pré-determinados, relação em que a espontaneidade parece inexistir.





A reportagem entrou em contato com a assessoria do camarote, que confirmou que o casal estará no local no dia 14 de setembro. Com relação ao envio de perguntas antecipadas, a resposta foi: "Se mandar previamente já nos ajuda".





Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos aos beijos em um aeroporto logo depois do Dia dos Namorados, 12 de junho. O "flagra", em um dos pontos mais movimentados do país, no horário do rush, aconteceu quase um ano depois de surgirem os primeiros rumores de que estariam juntos.