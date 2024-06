Um pouco mais de dois meses após o final do BBB 24, o diretor Boninho, 62, iniciou as seletivas para a próxima edição. Nesta segunda-feira (24), ele compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece ao lado dos colegas Rodrigo Dourado e Angélica Campos no aeroporto do Rio com destino para a primeira cidade das eliminatórias: Curitiba.





Boninho, que já havia anunciado as inscrições em dupla, deu a entender que na nova temporada possa ter a dinâmica 'Freeze', que tem viralizado nas versões gringas. Nela, os confinados precisam ficar "congelados" ao comando da produção por tempo indeterminado, e ser submetidos a um apelo emocional. Quem não resistir ao teste de fogo é automaticamente eliminado.





Em março, o Big Brother Colômbia surpreendeu os telespectadores com a entrada de Alejandro Estrada, conhecido ator colombiano. Ele entrou para falar com a mulher Nataly Umaña que se envolveu com outro participante durante o reality, Miguel Melfi.





"Estou surpreso que você tenha feito isso diante das câmeras. Por que não conversou comigo antes ou depois do programa? A honestidade é fundamental em qualquer relação, e saber dizer as coisas a tempo é essencial", desabafou Alejandro que deixou a aliança na mesa de jantar da casa. As lágrimas escorreram pelo rosto de Nataly, mas ela permaneceu imóvel.

Um mês antes, a dinâmica aconteceu no Big Brother Holanda. Uma das participantes do reality recebeu a visita de seu cão e não pôde tocá-lo. O animal vai ao encontro da tutora, que congela para não ser eliminada. O cachorro tenta interagir, mas não obtém retorno e vai embora. Após a saída dele, a participante vai às lágrimas e os colegas de confinamento a confortam.