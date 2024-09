Ludmilla não gostou de a direção do festival ter proibido parte da estrutura pensada para o show

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto a assessoria do Rock in Rio confirma que o show de Ludmilla previsto para o Palco Mundo nesta sexta-feira (13/9), vai acontecer, a equipe da cantora diz que ainda não dá para assegurar que a apresentação será realizada.





A artista ainda aguarda a liberação de parte da estrutura do palco, que foi vetada pela organização. Faltando menos de três horas para o show, existe a possibilidade de a intérprete de "Cheguei" não cantar no primeiro dia do festival.





Por volta das 16h, a assessoria de imprensa de Ludmilla informou à reportagem que ainda não tinha uma posição oficial. "Ainda estamos resolvendo", falou um porta-voz.





Já Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina e CEO do Grupo Dreamers, dono do Rock in Rio, confirmou à reportagem a participação da cantora. "Por enquanto, tudo certo. Confirmado ", falou Rodolfo.





Na passagem de som no dia anterior, Ludmilla descobriu que parte da estrutura preparada para o palco Mundo não tinha sido liberada. Ela não gostou das medidas tomadas pela organização e ameaçou não subir ao palco. O impasse agitou os bastidores no primeiro dia de festival.





Em nota enviada à reportagem, a organização do Rock in Rio informou que "o palco foi adaptado para a apresentação de Ludmilla com ajustes para garantir maior segurança. O show está confirmado e, embora algumas alterações tenham sido feitas em relação à proposta inicial da cantora, o festival garante que o público terá uma experiência única."