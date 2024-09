Três dias depois do cantor Dave Grohl vir a público dizer que teve uma filha de um relacionamento extraconjugal, o jornal NY Post revelou que essa não foi a primeira vez que o jornalista do Foo Fighters traiu a esposa, Jordyn Blum, com quem está há 21 anos. Segundo a publicação, o músico manteve um caso de anos com Annaliese Nielsen, modelo e dona do site God’s Girls, especializado em conteúdo adulto de mulheres tatuadas. No entanto, ela não é a mãe do novo bebê, que ainda não teve a identidade revelada.



Uma colega de quarto de Nielsen, Tyler Ammons, contou ao jornal que o músico visitava a casa delas e pagava as contas de sua amante. A mulher relatou que, em 2018, ela deu de cara com os casal abraçado no sofá de casa. “Foi muito estranho. Eles estavam muito próximos no sofá. Eu obviamente sabia quem ele era quando entrei. Eu me senti desconfortável sabendo que ele tinha família e filhos e eu fui embora”, disse.











Ammons ainda contou que o relacionamento durou por todo o tempo em que elas moraram juntas. Annaliese teria, inclusive, acompanhado a turnê de Grohl em 2019. Procurada, Nielsen negou que ela seja a mãe da nova herdeira do ex-baterista do Nirvana, dizendo que nunca teve um envolvimento com o cantor, “Essa é uma pessoa com quem tive uma breve amizade e que conheço por meio de amigos de amigos. Não tenho nada a dizer, exceto que isso é absolutamente falso”, disse ao NY Post.





Nielsen ficou conhecida em 2006, quando criou o site de conteúdo adulto que lhe rendeu o título de “deusa do pornô alternativo”. O site era descrito como um portal “de pornografia alternativa/erotismo alternativo com muitas fotos realmente incríveis e 100% exclusivas. As mulheres são muito adoráveis e algumas delas têm tatuagens, piercings e cortes de cabelo rebeldes". O empreendimento saiu do ar em 2020.





Uma fonte anônima que participou do Girls Night In, grupo de rede social de "elite formada somente por mulheres influentes" – como era descrito –, contou que a mulher se gabava do namoro com Grohl. “Ela tinha fotos… Ela [teve um relacionamento] com ele por anos. Ela dizia 'ele pagou todas as minhas contas'. É tipo, por que você está nos contando isso?”, revelou.







Os dois iam juntos a um clube gótico em Los Angeles, nos Estados Unidos. A fonte ainda contou que não foi uma surpresa quando viu o post de Grohl. “Quando tudo isso aconteceu, ninguém ficou surpreso porque já sabíamos que ele era um trapaceiro”, afirmou.





Na última terça-feira, Dave Grohl confessou que traiu sua esposa e que deu as boas-vindas a uma filha. "Recentemente me tornei pai de uma nova menina, nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai amoroso e solidário para ela. Amo minha esposa e minhas filhas, e estou fazendo tudo que posso para reconquistar a confiança deles e ganhar seu perdão. Somos gratos por sua consideração para com todas as crianças envolvidas, enquanto seguimos em frente juntos”, publicou no Instagram.

Grohl e Jordyn Blum são pais de Violet, 18, Harper, 15, e Ophelia, 10. Segundo a revista People, o cantor contratou um advogado especializado em divórcio um dia antes de fazer a revelação. No entanto, até o momento, o casal não anunciou uma separação.