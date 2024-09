Neste mundo de constante avanço tecnológico e distância cada vez maior entre as pessoas, imersas em suas próprias particularidades, arte é sinônimo de conexão. Uma das formas de o artista captar a atenção do público, para além dos celulares, pode ser o estranhamento.

Pensando assim, a Quik Companhia de Dança estreia, neste sábado (14/9), a performance “O sopro do outro” e promete provocar o público. Letícia Carneiro, bailarina e fundadora da companhia, avisa: “Quem vier assistir a um espetáculo de dança não vai encontrar isso”.



Desde 2010, o grupo mineiro se apresenta em espaços urbanos. Desta vez, buscou expandir os próprios conceitos e experiências. Umas das novidades foi o convite a Marcelo Castro, fundador do grupo de teatro Espanca!, para dirigir a performance.



Parcerias



“A Quik tem um trabalho longo de investigação e de sair para as ruas, porém seguindo a linha da improvisação com música ao vivo e dança. Desta vez, pensamos em nos provocar. Chamamos o Marcelo, já com trabalho ligado às ruas, que trouxe as referências da artista Eleonora Fabião”, explica o bailarino Rodrigo Quik, também criador da companhia.

Rodrigo Quik e Letícia Carneiro: um casal comprometido com a dança



“O sopro do outro” é diálogo entre performance e dança totalmente impactado pela interação com o público, a partir da curiosidade e do estranhamento. Os quatro bailarinos – Letícia, Rodrigo e as convidadas Marise Dinis e Naline Ferraz – realizam ações simples, enquanto percorrem o espaço urbano, cada qual acompanhado de um objeto.

“Decidimos que cada bailarino seria o criador do seu programa, responsável por decidir o que usaria. Testamos várias coisas – movimentos, questionamentos e objetos. Cada um criou sua própria cenografia, e ela tem sentido naquela performance”, conta Rodrigo.

Letícia convida o passante a registrar em uma bandeira a coisa mais importante de sua vida. Rodrigo corre e salta pelo espaço, lançando um pó ao vento. Naline enche e solta sacos plásticos, tentando capturá-los. Marise carrega um espelho, compondo imagens a partir de paisagens ali refletidas. Cada performance funciona de modo individual e, ao mesmo tempo, coletivo.

Embora a estreia esteja marcada para este sábado (14/9), a equipe já experimentou as reações do público. A preparação, iniciada em abril deste ano, não se limitou a ensaios em espaços fechados, pois ocorreu nas praças e parques onde o quarteto vai se apresentar.

“Eu dizia que a gente não estava ensaiando, a gente já estava fazendo as ações. E fazíamos isso experimentando, de acordo com o espaço e interações iniciais com os passantes. Queremos realizar um trabalho que proponha o diálogo com o público, que o chame para uma relação”, afirma o diretor Marcelo Castro.

“O SOPRO DO OUTRO”



Performance da Quik Companhia de Dança, com Letícia Carneiro, Rodrigo Quik, Marise Dinis e Naline Ferraz. Estreia sábado (14/9), às 16h, na Praça JK (Avenida dos Bandeirantes, 240, Sion). Acesso gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.



PROGRAMAÇÃO



. Quinta (19/9)



14h30: Centro Cultural Venda Nova

Rua José Ferreira dos Santos, 184, Jardim dos Comerciários

. Dia 21/9



16h: Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Av. Afonso Pena, 1.377, Centro

. Dia 22/9



15h30: Centro de ReferênciaLagoa do Nado

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã

. Dia 25/9



19h15: Centro Cultural Salgado Filho

Rua Nova Ponte, 22, Salgado Filho

. Dia 26/9



14h: Centro de Referência da Pessoa Idosa

Rua Perdizes, 336, Caiçaras

. Dia 5/10



16h: Praça Floriano Peixoto

Avenida do Contorno, Santa Efigênia

. Dia 6/10



16h: Parque Jacques Cousteau

Rua Augusto José dos Santos, 366, Estrela do Oriente

