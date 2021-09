Quik Cia de Dança chega à maioridade com proposta estética renovada

Letícia Carneiro e Rodrigo Quik em sua residência-estúdio, no condomínio Pasárgada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Foi no Corpo que eles se encontraram. O belo-horizontino Rodrigo Quik tinha 17 anos em 1984, quando entrou para a companhia. A santista Letícia Carneiro, cinco anos mais velha, mudou-se para BH em 1985, após seleção para o grupo. Durante viagens, ensaios e muitos pas de deux, os dois se apaixonaram, casaram-se e tiveram a primeira filha. Em 1996, deixaram o Corpo para formar sua própria companhia.

A Quik Cia. de Dança chega aos 21 anos e, em meio às dificuldades impostas à cultura, celebra a maioridade com invenção. “A gente trabalha com videodança desde 2006, muito antes da pandemia”, comenta Rodrigo. A companhia, que hoje tem somente o casal como integrante, trabalhando com artistas convidados a cada projeto, dá início nesta semana a uma temporada on-line.





A partir de sábado (11/09) serão lançados, no YouTube, três trabalhos: dois solos inéditos, criados durante a pandemia, e a nova versão, agora pensada para o formato digital, de uma montagem anterior. As transmissões serão seguidas de bate-papos com várias profissionais (artistas, bailarinas, psicólogas), todas mulheres, que falaram sobre as relações da dança com outras expressões artísticas a partir do trabalho da Quik.

Os vídeos foram realizados na região de Nova Lima, onde Rodrigo e Letícia moram e atuam. No dia 11, o solo “De que somos feitos”, de Rodrigo, abre a temporada – as transmissões ocorrerão ao longo dos três próximos fins de semana. A relação do corpo com a natureza é o mote do trabalho.

“Com a COVID, a gente viu que o que tem de mais importante é cuidar do corpo, o ser humano não deve se colocar acima da natureza. Tenho a sorte, onde moro, de estar entre duas fazendas e frequento os lugares como extensão da minha casa. Estudei várias locações e nós filmamos de acordo com cada elemento (fogo, terra, água e ar)”, conta Rodrigo.

Para a água, por exemplo, ele gravou a performance em um riacho; para o ar, em uma pedreira, que fica em uma região mais elevada; para a terra, numa área com o solo muito marrom.

Com lançamento em 18 de setembro, “De nós dois” reúne Rodrigo e Letícia na versão digital de um espetáculo do repertório da Quik. Em cena, o casal de bailarinos e coreógrafos – eles são pais de Marina Carneiro, artista visual de 34 anos, e de Helena Carneiro, bailarina de 22 – expõe os afetos, amores, fragilidades que os acompanham na vida e na arte há três décadas.

Último dos trabalhos, o solo “Prima-veras” será lançado em 25 deste mês, aniversário de Letícia. Fala das estações, das mudanças de ciclos da vida e do envelhecimento.

“Ele começou a ser pensado em 2017 e traz uma parceria importante, a Lu Favoreto, da Cia. Oito Nova Dança, de São Paulo. Nos últimos tempos, construí um estúdio em casa e esse ‘novo chão’ traz muito da passagem do tempo e da vida”, conta Letícia.

“Prima-veras”, diz ela, é muito autobiográfico. É homenagem à mãe da bailarina, que sofre de Alzheimer – Letícia usa um vestido dela durante o trabalho.

“A criação das coreografias é improvisada, mas traz estruturas bem definidas. O vídeo foi feito em casa, com memórias de fotos, das relações com a minha mãe. O corpo está sempre em movimento”, conta ela.

Além de dançar, Letícia toca djambê, desenha e canta durante a apresentação. “São conversas com outras linguagens, algo bem desafiador para o espectador.”

Da saída do Grupo Corpo para a criação da Quik foram quatro anos. “Tivemos que aprender a dar aulas, estudar, criar e produzir espetáculos”, conta Rodrigo. Mais recentemente, o trabalho de pesquisa se aprofundou na improvisação. “É muito do instante e do ao vivo”, acrescenta Letícia.

Ao longo de duas décadas, além do trabalho autoral, a companhia passou a atuar em um viés socioeducacional. Com sede no Jardim Canadá, trabalha junto a comunidades desse bairro e do vizinho, Água Limpa, por meio do Quik Cidadania. O projeto existe há 19 anos e atende 80 crianças e jovens com aulas de dança, música e artes plásticas.

Durante a pandemia, houve aulas on-line. Mas uma das maiores alegrias ocorreu recentemente, quando os dois se reencontraram com 20 famílias atendidas pelo projeto.





Em agosto, a Quik realizou o “Deliveries artísticos”. O nome é literal, pois levou sua arte a famílias da região. “Descíamos da van e na porta de cada casa, com horário marcado, apresentamos um extrato de nossos trabalhos”, conta Rodrigo. “É uma comunidade que conhece a gente. Temos sete professores e tivemos que reformular a maneira de trabalhar”, acrescenta Letícia.

A temporada no mês passado foi o único encontro presencial da Quik no último ano e meio. Todos os projetos têm sido on-line. “Esse negócio de desenho de palminha não é a mesma coisa”, diz Letícia sobre os “aplausos” nos chats.

“Tenho saudade do público. As artes cênicas são de muita vida, suor, respiração, de um momento de energia. É bom fazer de outras maneiras. Eu nem tinha perfil no Instagram (antes da pandemia). Adoraria que a temporada agora fosse com público, mas, por outro lado, estamos atingindo (por meio de projetos on-line) muita gente, inclusive fora do país. Então, tem muita coisa acontecendo, o pulso da criação continua.”