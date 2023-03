Wilson Sideral e Digão se apresentam em BH neste sábado

Wilson Sideral faz show com clássicos do rock, neste sábado (18/3) (foto: Hercules Rakauskas/Divulgação)

A celebração do St Patrick 's Day já virou tradição em Belo Horizonte. A festa homenageia o santo padroeiro da Irlanda e, anualmente, colore cidades do mundo inteiro com a cor verde. Neste sábado (18/3), o Colégio Arnaldo recebe a 12ª edição do evento.









No repertório do cantor Wilson Sideral estão clássicos do rock e da MPB em versão blues, como “Ela partiu”, “Me adora” e “Vem quente que eu estou fervendo”. A setlist também conta com algumas faixas autorais.

Sideral diz estar animado para tocar na sua cidade do coração: “Em BH eu me sinto mais em casa, mato as saudades dos amigos e de quem me acompanha desde o começo da da carreira”.





“A gente tem um movimento muito forte de bandas aqui da cidade que são incríveis. É muito legal poder dividir o palco com a galera da cena local do rock mineiro”, diz.





O cantor ainda tem planos de dividir o palco com Digão e prestar uma homenagem a Canisso, baixista da banda Raimundos, que morreu nesta semana, vítima de um infarto.

Projeto novo à vista





Em abril, o cantor deve iniciar o lançamento do álbum que fecha a trilogia "Tropical blues", composta por releituras de clássicos da música brasileira. Ao todo, são 12 canções, que serão lançadas mensalmente, de duas em duas, ao longo de seis meses. No final, todas se juntam em um filme com cenas urbanas da capital mineira.





O músico destaca o apoio da banda que o acompanha nesse projeto, formada por Marcelinho Guerra (guitarra), Felipe Continentino (bateria), Bruno Velloso (contrabaixo) e Amilton Carmo e Jaiminho Silva (backing vocals), como fundamentais na construção do disco.





Programação

A comemoração do St Patrick 's Day é regada a muita cerveja, música e diversão. Além dos shows, o evento conta com um encontro de food trucks com vários pratos típicos e drinks especiais, e a participação do comediante Gigante Léo.





O público também terá à disposição espaços para jogos etílicos e brincadeiras, como a competição de quem fica mais tempo em uma capivara mecânica, e uma piscina de bolinhas para adultos.





Em 2022, o festival se tornou um evento oficial do calendário cultural e turístico de Belo Horizonte, tendo sido reconhecido como instrumento fomentador do turismo e da cultura do município.





St Patrick’s Day BH 2023

Neste sábado, 18 de março, das 12h às 21h, na Faculdade Arnaldo (Praça João Pessoa, 200 - Funcionários). Ingressos à venda pelo Sympla a R$ 80 inteira e R$40 meia-entrada (mediante a doação de 1Kg alimento). A área open bar custa R$ 200.