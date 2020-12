Rodrigo Quik e Letícia Carneiro abrem a casa em 'De nós dois'

isolamentosocial. Dança, teatro e música, em apresentação gravada na própria casa dos artistas. Assim é o espetáculo De nós dois, da Quik Cia. de Dança, que ganhou roupagem on-line durante osocial.





''Nossa casa virou um set de filmagem, isso é muito louco. Você se relacionar e cooperar com esse espaço é muito interessante'' Letícia Carneiro, bailarina





Rodrigo e Letícia se inspiraram nos diferentes aspectos que constituem a relação a dois. “Queríamos mostrar uma questão universal: o relacionamento. No caso, o relacionamento de um casal, eu e a Letícia. Então, tem uma história meio autobiográfica também”, explica o bailarino. “Falamos sobre afetos, solidão e as brigas, que também fazem parte”.





Letícia conta que os dois tentaram interagir da melhor forma possível com cada aspecto da residência deles. “Usamos muitos objetos, como as taças de cristal que tenho. Nossa casa virou um set de filmagem, isso é muito louco. Você se relacionar e cooperar com esse espaço é muito interessante, porque é um lugar nosso. Conhecemos cada canto, cada detalhe do lugar”.





Para ela, foi importante revisitar cenas do antigo espetáculo para criar a releitura on-line. “Tivemos todo o trabalho de recuperar na memória cada uma delas. A gente comparou as matrizes, escolhemos aquelas que fazia sentido mostrar de novo. Mas, claro, depois de oito anos, o casal já mudou muita coisa, melhorou muita coisa”, observa Letícia.





O lançamento do vídeo De nós dois faz parte da programação especial para marcar as duas décadas da Quik Cia. de Dança. “É um ano muito louco na vida de todo mundo, mas achamos um jeito de comemorar”, diz a bailarina.



''Queríamos mostrar uma questão universal: o relacionamento. No caso, o relacionamento de um casal, eu e a Letícia'' Rodrigo Quik, bailarino







CORPO Casados há 30 anos, os dois conheceram quando faziam parte do Grupo Corpo, grupo que integraram de 1984 a 1996.





Rodrigo revela que foi divertido construir um espetáculo baseado na rotina ao lado da mulher. “Tem um lado muito gostoso e o lado muito difícil. São muitos anos casados, isso tem um lado superpositivo, é uma sociedade que deu certo. Mas, lógico, houve desafios também. Como todo casal, tivemos conflitos e negociação. E isso é bom! A relação é dinâmica, quanto mais conflito, mais você cresce.”





O casal sente falta da plateia, da aglomeração nas apresentações presenciais, muitas vezes realizadas em locais públicos, mas isso não chegou a ser um problema. “Todo mundo teve de se adaptar ao virtual. Ele veio para ficar e oferecer novas oportunidades”, defende Rodrigo Quik.





O bailarino pretende continuar produzindo vídeos de dança. Este mês, outro espetáculo chegará às redes sociais. “Nós, artistas, fomos achando caminhos para poder continuar criando e contornar este momento difícil da pandemia”, conclui Letícia Carneiro.





DE NÓS DOIS

Com Rodrigo Quik e Letícia Carneiro. Nesta quarta-feira (2), às 20h, no canal da companhia no YouTube (http://bit.do/Quik-Canal). O vídeo ficará disponível por 24 horas





TRAJETÓRIA

A Quik Cia. de Dança foi criada em 2000, no Jardim Canadá, em Nova Lima. Letícia Carneiro e Rodrigo Quik se dedicaram a pesquisas sobre diálogos da dança contemporânea com outras linguagens artísticas. O repertório do grupo conta com 10 espetáculos. Há 18 anos o casal desenvolve projetos socioculturais na comunidade de Nova Lima, por meio do Quik Cidadania, projeto de arte-educação.





O "palco doméstico" do casal, em Nova Lima, está no centro do dueto, que será nesta quarta-feira (2), a partir das 20h, no canal da Quik no YouTube e ficará disponível por 24 horas. De nós dois estreou em 2012, no Festival Internacional de Dança (FID), diante da plateia.