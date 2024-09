Na celebração de seus 10 anos, o Sarará volta às origens, com a edição 2024 do festival sendo realizada no Parque das Mangabeiras. O evento que contou com apenas três atrações – Criolo, Chama o Síndico e Baianas Ozadas – na edição inaugural, em 2014, hoje atrai uma comunidade de pessoas unidas por uma paixão em comum: a música brasileira.





O festival ocupou o Mineirão e chegou a ter mais de 70 artistas em edições passadas. Agora, volta ao Mangabeiras com o line-up reduzido. Neste sábado (14/9), serão 12 shows, divididos entre os palcos Sol e Paredão. O perfil das atrações, no entanto, segue o mesmo, com diversos artistas veteranos no festival.



Baco Exu do Blues, Yago Oproprio, Nação Zumbi, Lia de Itamaracá, Jaloo, Rachel e Os Garotin são algumas das atrações. “Essa edição é um marco pra gente. Fazer cultura no Brasil é um ato de resistência e viver disso durante 10 anos, para nós, é algo muito emblemático”, afirma Bell Magalhães, uma das idealizadoras do Sarará.





Revelação do ano passado, o trio carioca Os Garotin conquistou o país com o disco de estreia, “Os Garotin de São Gonçalo”. O álbum ecoa a energia dos bailes de black music dos anos 1970 e 1980. Formada por Cupertino, Leo Guima e Anchietx, a musicalidade do grupo chamou a atenção do público e de grandes artistas, como Caetano Veloso, que chegou a gravar uma música com os garotos.



“Ficamos honrados porque crescemos admirando essa galera. Ouvir que eles gostam da gente nos deixa felizes pra caramba”, comemora Anchietx. O parceiro Cupertino completa: “Nesse último ano nós vivemos muito mais do que havíamos projetado. Claro que a gente sonhava, mas não tinha como imaginar essa coisa toda que está acontecendo. É muito surreal”.



A cantora baiana Rachel Reis fará seu primeiro show conjunto com o Afrocidade na programação do evento, que terá dois palcos Pedro Micelli/divulgação

Energia dos bailes

Com uma mistura de rap, R&B, soul music e MPB, os donos dos hits “Zero a cem” e “Queda livre” fazem amanhã o primeiro show completo em BH e prometem sacudir a plateia do Palco Paredão. “Nosso show resgata essa energia dos bailes. A gente dança, faz uns passinhos… sempre com essa nostalgia. Nossa alegria e a sintonia no palco cativam as pessoas que estão na plateia”, diz Leo.



Para este ano, além do festival, a equipe do Sarará tinha o desejo de realizar um circuito cultural com cinema, dança, artes visuais e outras expressões artísticas. No entanto, problemas operacionais envolvendo prazos da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, de acordo com os organizadores, adiaram o projeto para o ano que vem.



O plano inicial era que o Sarará 2024 fosse realizado de quinta (12/9) a sábado. “Seguimos com o dia 14 com uma programação superdiversa, com vários ‘Brasis’ dentro dos palcos. Esse é um momento de nos reconectar com nossas origens e com as raízes do primeiro lugar que nos recebeu”, afirma Bell Magalhães.



Artistas mineiros não poderiam ficar de fora. Paige, DJ Kingdom e WS da Igrejinha também marcarão presença. “Estamos sempre colocando BH em evidência. Já faz alguns bons anos que estamos vendo a nossa cena numa efervescência cultural gigante”, comenta a produtora.

Show inédito



Outro destaque da programação é o show inédito que irá reunir pela primeira vez os baianos Rachel Reis e Afrocidade. “Ando namorando eles há um tempão. Acho que a gente se conecta muito nas melodias, nas letras e no suingue”, conta Rachel Reis. A cantora de Feira de Santana, dona da canção “Maresia”, foi eleita artista revelação pelo Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) no ano passado e ainda teve seu álbum de estreia, “Meu esquema”, indicado ao Grammy Latino.



Rachel está em processo de produção do segundo disco e acaba de lançar o single “Ensolarada”. “Sinto que esse meu próximo álbum tem músicas bem mais diretas, elas falam bem mais de mim do que sobre amor romântico. ‘Ensolarada’ é uma música que me marca muito, no sentido de entender novas camadas e novas possibilidades tanto na minha carreira artística quanto na minha vida pessoal”, afirma.

A estimativa dos organizadores é receber um público de 8 mil pessoas. Segundo Bell Magalhães, um dos grandes problemas relatados pelo público na edição passada, a segurança terá atenção redobrada.



FESTIVAL SARARÁ

Sábado (14/9), das 12h às 23h, no Parque das Mangabeiras. Entrada pela Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Mangabeiras. Último lote de ingressos à venda pelo Sympla R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia).