Cristovão Bastos e Mauro Senise vão tocar ao vivo o repertório do álbum "Choro negro"

O projeto BH Instrumental recebe Cristovão Bastos e Mauro Senise neste sábado (14/9), às 17h, na Praça Floriano Peixoto. No show “Choro negro”, a dupla carioca homenageia Paulinho da Viola, interpretando clássicos que fazem parte do álbum homônimo, lançado em 2022.

Os dois serão acompanhados pelo baterista Jurim Moreira e o contrabaixista Jeff Lescowich. Augusto Cordeiro, Arthur Rezende e Samy Erick vão abrir a tarde.

O pianista, compositor e maestro Cristovão Bastos ressalta que Paulinho da Viola é um dos grandes compositores brasileiros, destacando as melodias criadas por ele.



“Nesse projeto, tocamos até canções que Paulinho nunca mais tocou em shows, como ‘Tudo se transformou’ e ‘Nada de novo’. Gravamos músicas instrumentais dele, como ‘Um sarau para Radamés’, que, aliás, já chegamos a apresentar juntos”, conta.



Bastos e Paulinho são parceiros em “Não me digas não” e “Um choro pro Waldir”, homenagem a Waldir Azevedo. “Inclusive, essa última até virou clássico entre chorões”, diz o maestro. “Outonal”, choro de Bastos dedicado a Paulinho, também será apresentado em BH.

O maestro e pianista diz que o quarteto formado por ele, Senise, Jurim e Jeff procura destacar a beleza das melodias de Paulinho, por meio de improvisos e harmonizações diferentes. “Acaba que as músicas foram rearranjadas, porque botei o dedo em muita coisa. Aliás, sou o único harmonizador ali, posso até mexer em muita coisa na hora (no palco)”, explica.

Grammy Latino

“Choro negro – Cristovão Bastos e Mauro Senise tocam Paulinho da Viola” (Biscoito Fino) foi indicado ao Grammy Latino em 2023, na categoria melhor álbum instrumental. O vencedor foi “Made in Miami”, de Camilo Venecia e Richard Bravo.

Senise diz que era um sonho dele fazer esse disco. “Paulinho é um mestre e Cristovão é um músico que adoro. A princípio, iríamos gravar um CD dedicado ao Paulinho, a Gil e Caetano, que faziam 80 anos na época. Faltando 15 dias para começar o projeto, Cristovão sugeriu gravar somente o Paulinho, pois assim poderíamos trabalhar mais a obra dele. Concordei na hora”, relembra.

Foi difícil escolher o repertório, diante da vastidão da obra do homenageado. “Procuramos músicas que soassem bem do lado instrumental, como ‘Coração leviano’ e ‘Choro negro’, ricas melodicamente. Cristovão deu uma guaribada na harmonia, fazendo com que elas se tornassem instrumentais”, conta o saxofonista e flautista.

Mauro Senise revela que adora se apresentar na capital mineira. “BH é cheia de craques, haja vista meu ídolo Nivaldo Ornelas. Tocar ao ar livre é outra coisa, pois tem pipoqueiros, cachorros, crianças brincando, famílias, pessoas passando. É muito legal”, comenta.

Na abertura, o violonista Augusto Cordeiro apresentará “Inspiração em cordas”, acompanhado de Lauriza Anastácio (violoncelo), Marcos Frederico (bandolim), Cícero Lucas e Davidson Inácio (percussão).

O baterista Arthur Rezende lança o álbum “Ara”, ao lado de Bruno Teixeira (flauta), Bernardo Moreira (piano), Thiago Caldas (guitarra) e Caio Valente (baixo). O guitarrista Samy Erick apresentará o repertório do disco “Pangeia”, acompanhado por Breno Mendonça (sax e flauta), Aloísio Horta (baixo) e Yuri Vellasco (bateria).

CRISTOVÃO BASTOS E MAURO SENISE



Série BH Instrumental. Abertura: Augusto Cordeiro, Arthur Rezende e Samy Erick. Sábado (14/9), a partir das 17h, na Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia. Entrada franca.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> CID ORNELAS

O violoncelista Cid Ornelas apresenta o show “Seja qual for a estação” neste sábado (14/9), às 20h, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Renato Saldanha (violão e guitarra), Clóvis Aguiar (piano e teclados), Neo Andrade (contrabaixo) e Ricardo Cheib (bateria) vão acompanhá-lo. Ingressos: R$ 40, à venda na plataforma Sympla.



>>> VIOLA NO MERCADO

O cantor, compositor e violeiro Chico Lobo é atração de sábado (14/9), às 19h30, no Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves Matos, 447, Bairro Olhos d’Água). O show, com entrada franca, integra a programação do projeto Descobrindo a Cachaça d'Alambique. O repertório terá músicas de Chico e clássicos caipiras.