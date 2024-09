Formado pelos primos Caio Tavares e Rodrigo Leão, o Duo Nó estreia no streaming com o álbum independente “Aproar”. O disco traz 10 canções autorais e será lançado nas plataformas digitais a partir da meia-noite desta sexta-feira (13/9), quando também haverá audição na Casa Camô, no Bairro de Santa Tereza, a partir das 19h. O show de lançamento ocorrerá em 24 de outubro, na Autêntica.



“Já lançamos três singles: 'Densencaixe', 'Meu coração não aprendeu nada', que contou com a participação do músico Otávio Cardoso, integrante da Lagum, e “Sem direção”, com a participação da cantora, compositora e tecladista mato-grossense Nina Camillo”, detalha Caio.



Consultoria



Segundo o artista, o feat do duo com Otávio Cardoso rendeu frutos. “Temos trabalhado muito com ele, que acabou virando uma espécie de consultor do Nó. Eu e o Rodrigo sempre tivemos uma relação estreita com a música. Sempre escrevi letras, mas a gente não tinha coragem de meter cara e entrar em um estúdio para gravar nossas músicas”, afirma.

Porém, no ano passado, o Nó entrou no Estúdio Cais, de Bernardo Bauer e Felipe d’Angelo, tecladista de Lô Borges. “Assim, gravamos o nosso primeiro trabalho. Bernardo e Felipe eram da Moons”, diz Caio. Ele lembra ainda que Rodrigo era fã desta banda.



“Sou cantor e letrista, e Rodrigo violonista, porém gravamos com banda, até porque o Bernardo e Felipe são multi-instrumentistas e nos ajudaram bastante”, acrescenta o compositor. Alguns músicos também foram convidados para tocar no “Aproar”: Marcelo Daí, que gravou bateria em quatro faixas, Helton Lima, Rodrigo Garcia, Pedro Mota, Jéssica Diniz, Pedro Hamdan e Leonardo Brasilino, entre outros. “Uma turma da pesada”, conforme diz Caio Tavares.



Sobre o nome do duo, Caio conta que amigo dele havia sugerido Um Nó. “Achamos legal, só que a gente resolveu cortar o 'um'. Então, ficou somente Nó, que é uma expressão bem mineira e tem dois sentidos.”



Planos

O letrista revela que ele e Rodrigo já estão pensando no próximo álbum. “Nós já temos material para três discos. Na verdade, muita música foi surgindo durante o processo de gravação de ‘Aproar’ e, naquele momento, não dava para incluir ou modificar nada. A canção mais antiga do disco é ‘Certas coisas’, que é também a mais pop. Ela abre o disco e foi composta no início de 2022.”



Caio lembra que a primeira música que compôs com Rodrigo foi “‘Sem ela”. “Isso foi em 2008, quando eu estava com 10 anos, e ele com 12. Eu e Rodrigo temos muitas influências, mas posso dizer que 'Aproar' é uma MPB, com forte influência de bossa nova, jazz e pop. É um disco muito versátil e ficou muito legal, as pessoas vão gostar dele”, conclui.

“APROAR”

Duo Nó

10 faixas

Independente

Disponível nas plataformas a partir da meia-noite desta sexta-feira (13/9)

A partir das 19h de hoje, audição de "Aproar", com o Duo Nó, na Casa Camô (Rua Alvinópolis, 311, Santa Tereza). Entrada gratuita.