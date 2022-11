Cristovao Bastos e Mauro Senise lançam 'Choro negro' em Tiradentes

(foto: Biscoito Fino)

Paulinho da Viola, que vai completar 80 anos amanhã (12/11), ganha homenagem no projeto Música nas Cidades Históricas (Mucih), em Tiradentes. Paulinho da Viola, que vai completar 80 anos amanhã (12/11), ganha homenagem no projeto Música nas Cidades Históricas (Mucih), em Tiradentes.





Amizade de meio século

Cristovão conta que o álbum nasceu por sugestão de Ana Luisa Marinho, mulher e produtora de Mauro Senise. “Ela propôs que fizéssemos um disco comemorando os 80 anos de Paulinho da Viola, do Caetano Veloso e de Gilberto Gil. Comecei a bolar o reper- tório. Mas depois, pensei no Paulinho, meu compadre. Perto do dia da gravação, falei: quero fazer o projeto, porém somente com as músicas do Paulinho, com quem tenho quatro parcerias e 50 anos de amizade.”





E assim foi. Dois choros de Cristovão e Paulinho entraram no disco. Mauro Senise sugeriu a gravação de “Choro pro Waldir” e “Não me digas não”, parcerias da dupla.





O repertório foi decidido rapidamente. “Paulinho é uma pessoa de simplicidade muito sofisticada. É simples e, ao mesmo tempo, sofisticadíssimo. Então, parti para o lado da simplicidade e fizemos o disco, que considero muito bonito”, diz o pianista.





Cristovão Bastos e Mauro Senise formaram duo em cinco faixas. As outras cinco contaram também com o baterista Jurim Moreira e o baixista Jeff Lescowich.





A amizade de Cristovão e Paulinho tem quase meio século. Os dois se conheceram numa boate em Copacabana, onde o pianista tocava. “Certa noite, ele foi lá fazer uma apresentação e a gente começou a trocar ideias. Foi como se já nos conhecêssemos, como se eu já tocasse com ele há muitos anos”, relembra Bastos.





Deu tão certo que Paulinho virou padrinho do filho mais velho de Cristovão. “Passei a fazer shows com ele e gravamos vários álbuns. Ele ia até minha casa e eu também ia para a casa dele trabalhar os arranjos”, conta o pianista.





A gravadora Biscoito Fino decidiu lançar “Choro negro” também em CD. “A gente deve lutar para manter isso, pois acho muito melhor a pessoa escutar o CD. O som que as pessoas escutam hoje, na maior parte das vezes, vem do celular. Há um empobrecimento nisso”, comenta Bastos.





Mauro Senise é outro velho amigo de Cristovão. Eles se conhecem há 40 anos. Aliás, uma das primeiras gravações do saxofonista foi justamente para um disco de Paulinho da Viola, com arranjo do pianista.

Gravação 'de primeira'

Desta vez, takes de “Choro negro” foram gravados “100% de primeira”, conta o saxofonista. E o álbum ficou do jeito como a dupla queria.





“Estava até comentando com o Cristovão o negócio dos solos. Como a música do Paulinho é extremamente doce, assim como ele, cara tranquilo, muito melódico, doce, os solos saíram também muito melódicos”, afirma Mauro Senise.





“Não tem muito de jazz, porque a música do Paulinho induz ao solo mais romântico, mais brasileiro, nada muito metido a moderno. Então, saiu algo bem brasileiro. Doce como a música do Paulinho é”, diz Senise.





FAIXAS





UM CHORO PRO WALDIR

Paulinho da Viola e Cristovão Bastos





NADA DE NOVO

Paulinho da Viola





CORAÇÃO LEVIANO

Paulinho da Viola





PARA UM AMOR NO RECIFE

Paulinho da Viola





VINHOS FINOS... CRISTAIS

Paulinho da Viola e Capinan





SARAU PARA RADAMÉS

Paulinho da Viola





CHORO NEGRO

Paulinho da Viola e Fernando Costa





TUDO SE TRANSFORMOU

Paulinho da Viola





NÃO ME DIGAS NÃO

Paulinho da Viola e Cristovão Bastos





OUTONAL

Cristovão Bastos





“CHORO NEGRO”

• Disco de Cristovão Bastos e Mauro Senise

• Biscoito Fino

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais