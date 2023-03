Com trama sobre astro pornô, "Nacho" aborda a indústria de filmes adultos

Os atores Martiño Rivas e María de Nati protagonizam a série sobre o início da indústria pornô na Espanha (foto: Lions Gate/divulgação)





Com trama sobre astro pornô espanhol, “Nacho” aborda a indústria de filmes adultos; produção estreia nesta sexta-feira (3/3), no Lionsgate+









A série ficcional “Nacho”, que estreia nesta sexta (3/3), no Lionsgate , usa a figura do personagem como fio condutor para uma narrativa mais ampla: mostrar o nascimento e os bastidores da indústria pornô na Espanha, que atualmente movimenta 500 milhões de euros por ano.





O personagem-título é interpretado pelo ator Martiño Rivas, conhecido por sua participação na série “As telefonistas”. Vindo de uma família pobre e com um flerte com as drogas na adolescência, Nacho descobre o mundo do pornô em Barcelona, na década de 1990.

Se a Sala Bagdad falasse...

Na série, a iniciação de Nacho se dá na Sala Bagdad, histórico nightclub erótico da capital catalã. Levado pela namorada Sara Bernat (María de Nati), trabalhadora do sexo que atuava no local, ele não consegue relaxar na frente do público. Mas não demora a se tornar um fenômeno.





Boa parte da narrativa tem como cenário a Bagdad. Na boate, fundada em 1975 e até hoje na ativa, transitam personagens como Toni Roca (Andrés Velencoso), o menino de ouro que se vê ameaçado com a chegada de Nacho, e Bellíssima (Miriam Giovanelli), uma atriz pornô com rosto angelical, que sonha em fazer sucesso em Hollywood.





Descoberto pelo diretor espanhol José María Ponce (Juan Carlos Vellido), com quem estreou como ator de filmes adultos, Nacho é levado por outro ícone do setor, o italiano Rocco Siffredi (Mauro Cardinali) para seu estúdio em Budapeste e, depois, para a Califórnia. Foi nos EUA que ele se tornou o primeiro astro espanhol do segmento.





Na vida real, Nacho tem lances bastante polêmicos. Foi preso pela primeira vez em 2012, durante uma operação contra as máfias asiáticas na Espanha – na época, acreditou-se que as organizações poderiam ter lavado dinheiro por meio da produtora dele.





Mais recentemente, Nacho foi acusado de homicídio culposo no episódio da morte do fotógrafo José Luis Abad. A história é bem bizarra: o fotógrafo teria morrido em 2019, em decorrência do veneno de um sapo. A substância teria sido administrada durante um ritual, na casa do ator, para desintoxicação de drogas.

“NACHO”

• Série em oito episódios. Estreia nesta sexta (3/3), no Lionsgate . Novos episódios às sextas.