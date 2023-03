Série conta a história da banda que se destruiu pela fama

Com elenco afiado e bons números musicais, "Daisy Jones & The Six" conta a história da banda que, no auge da fama, se desfez abruptamente (foto: Prime Video/divulgação)



Uma banda de rock implode no auge. Ficção e vida real já contaram essa história várias vezes. Drogas, dinheiro e ego em excesso geralmente estão por trás destes finais antecipados. “Daisy Jones & The Six”, que estreia nesta sexta (3/3), no Prime Video, tem isto tudo. Uma banda de rock implode no auge. Ficção e vida real já contaram essa história várias vezes. Drogas, dinheiro e ego em excesso geralmente estão por trás destes finais antecipados. “Daisy Jones & The Six”, que estreia nesta sexta (3/3), no Prime Video, tem isto tudo.









Adaptação do romance homônimo da escritora americana Taylor Jenkins Reid, teve seus direitos comprados por Reese Witherspoon, antes mesmo de chegar às livrarias, em 2019. O elenco é capitaneado por Riley Keough, a neta de Elvis Presley, filha mais velha de Lisa Marie (1968-2023), e Sam Claflin, de “Jogos vorazes”.

Abertura de Patti Smith

A trilha sonora, original e gravada pelos próprios atores, foi produzida por Blake Mills, que traz no currículo trabalhos com Fiona Apple, John Legend e Jay Z. O lançamento das faixas vai ser casado com o da série. Já a canção de abertura é “Dancing barefoot”, clássico de Patti Smith.





Para quem conhece o livro, a adaptação mantém fidelidade à estrutura original. Em 4 de outubro de 1977, Daisy Jones & The Six fizeram um show, com lotação esgotada, em Chicago. Então uma das maiores bandas da época, tinha recebido três discos de platina pelo álbum “Aurora”. Aquele foi seu último show. O grupo se desfez, os integrantes nunca mais se falaram, tampouco deram declarações públicas sobre o ocorrido.





Estas informações estão no início da narrativa, já que, 20 anos depois, todos os sete integrantes aceitaram participar de um documentário sobre o grupo. A série justapõe as entrevistas com flashbacks que dramatizam a história, tal qual o livro.





São 10 episódios. Hoje estreiam os três primeiros – e é somente no terceiro que Daisy vai se encontrar com os Six. A história realmente começa em Pittsburgh, quando Billy Dunne (Sam Clafin) aceita participar da banda adolescente de seu irmão caçula, Graham (Will Harrison).





O grupo, The Dunne Brothers, era um quarteto de baixo, guitarra, bateria e vocal, que tocava em festinhas da cidade. O nome The Six viria mais tarde, quando eles convenceram a estilosa tecladista inglesa Karen Sirko (Suki Waterhouse) a participar da banda. A sexta integrante é Camila (Camila Morrone), a namorada e futura mulher de Billy, que faz as vezes de fotógrafa da banda.





Já em Los Angeles, Margaret (Riley Keough) é uma adolescente solitária. Filha de pais ricos que não lhe dão a mínima, ela cresceu em seu quarto, ouvindo música e escrevendo poemas. Assume o nome de Daisy Jones e passa a dividir apartamento com Simone Jackson (Nabiyah Be), cantora em ascensão no circuito Troubadour/Whisky a Go Go, casas de show históricas da Sunset Strip.





A história começa a pegar foto no episódio três. Os Six, depois de um período turbulento, estão com uma nova chance. E Billy, que tem um ego daqueles, vai ter que aceitar dividir os vocais com Daisy. Logo na primeira gravação, fica claro que era aquilo que a banda precisava para realmente decolar.

Com a pegada de 'Quase famosos'

Este é apenas o começo de uma relação de amor e ódio – e um triângulo amoroso. Billy é um alcoólatra em recuperação, que quer ser um ótimo marido para Camila. Daisy adora comprimidos, espumante e noitadas. E logo fica claro que os dois querem ir para a cama.





A história é bem contada, mas o grande chamariz mesmo é seu elenco. Neste sentido, “Daisy Jones & The Six” encontra paralelo com o filme “Quase famosos” (2000). Nos apaixonamos por Daisy, Camila e Billy da mesma maneira como fomos atingidos pelo aspirante a jornalista William Miller e a groupie Penny Lane no filme de Cameron Crowe.





A química entre Riley Keough e Sam Clafin é latente – frágeis na vida, seus personagens acabam se completando quando sobem no palco. A era dos grandes astros do rock é fascinante, e a reconstituição de época da série enche os olhos. Também é digna a performance dos atores como músicos.





Falta, e quem conhece os bastidores da era clássica do rock bem sabe disto, o hedonismo da época. As festas regadas a sexo, drogas e rock’n’roll parecem inocentes. Neste sentido, a vida real – como as biografias do Led Zeppelin, Beatles, Stones e todos os grandes já mostraram – ganha de longe da ficção.

“DAISY JONES & THE SIX”

• Série em 10 episódios. Os três primeiros estreiam nesta sexta (3/3), no Prime Video. Dois novos episódios por sexta-feira, até 24/3.