Projeto Moradores, de Minas Gerais, vence o Prêmio Rodrigo Melo Franco

Projeto Moradores percorre o Brasil para registrar saberes e a arte do povo (foto: Rogério Santiago/Nitro)

O Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio, de Minas Gerais, é o vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco 2022, na categoria pessoa jurídica. Trata-se da maior premiação nacional referente a ações, projetos e programas voltados para o fomento, preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro que envolvam temas relacionados à memória, gestão do patrimônio, difusão e valorização dos saberes populares.