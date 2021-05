Vídeo: 5 curiosidades sobre o filme 'Quase Famosos'

Vencedor de um Oscar por Melhor Roteiro Original, o filme Almost Famous, ou Quase Famosos, foi lançado há 21 anos e conta a história de um garoto de 15 anos que consegue um emprego na renomada revista Rolling Stones e começa a acompanhar a banda StillWater em uma turnê pelos Estados Unidos. Baseado na vida real do diretor Cameron Crowe, o longa foi aclamado pela crítica especializada e acabou se tornando um clássico cult sobre o cenário musical estadunidense da década de 1970.





Para mais vídeos como este, clique aqui. Antes de iniciar a carreira na indústria cinematográfica, Cameron Crowe era editor contribuinte da Rolling Stones, para onde ainda escreve com frequência. Na década de 1970, ele fez entrevistas com músicos cujo estilo os editores mais velhos não gostavam tanto, como Led Zeppelin e Eagles. O “Uai, Indica Essa” listou curiosidades da produção e dos personagens que contam essa história.

Elenco do filme 'Quase Famosos'. (foto: AA Film Archive/Alamy Stock Photo)





2 - A família do diretor

O diretor Cameron Crowe e a mãe Alice (foto: Reprodução/Instagram) A mãe do protagonista William Miller é presença constante no filme. A personagem é baseada na mãe de Cameron Crowe, que até apareceu durante as filmagens para vigiá-lo enquanto trabalhava. O diretor conta que pediu à mãe para não incomodar a atriz Frances McDormand, que a representava. As duas acabaram por se entender bem. Sobre a família de William, o espectador vê também a irmã dele, interpretada por Zooey Deschanel, sair de casa num ato de rebeldia e se tornar aeromoça. Na vida real, Cindy, irmã de Crowe, não conversava com a mãe havia 10 anos quando o filme foi concluído, mas a família se reuniu depois que o projeto ficou pronto.





3 - O crítico Lester Bangs

Philip Seymour Hoffman é Lester Bangs, crítico musical estadunidense. (foto: Reprodução/Dreamworks Llc) Um dos “papas” do jornalismo musical norte-americano, o crítico Lester Bangs, também está presente no filme, interpretado pelo ator Philip Seymour Hoffman. No longa, ele é uma espécie de guru de Will, ensinando-o a escrever as matérias sobre as bandas e sobre qual tipo de interação o jornalista e os personagens deveriam criar. Bangs morreu em 1982 e ainda hoje é reverenciado por novas gerações de jornalistas.





4 - Penny Lane

Kate Hudson interpreta Penny Lane. (foto: Neal Preston/Dreamworks Llc/Kobal/Shutterstock) Desde o lançamento do filme, em 2000, muitas revistas e fãs especularam sobre quem teria inspirado a groupie Penny Lane, interpretada por Kate Hudson, que acompanha a Stillwater e outras bandas. Segundo a edição americana da Rolling Stones, uma das inspirações é Pennie Lane Trumbull e o grupo que ela formou, as Flying Garter Girls, que acompanhava bandas em turnês pelos Estados Unidos.

Outras possíveis inspirações para a protagonista são Pamela Des Barres e Bebe Buell. Kate Hudson leu o livro em que Pamela conta as memórias como groupie, o I’m With The Band. E Bebe Buell foi uv ma groupie tão famosa que teve um relacionamento com Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, e dele nasceu a atriz Liv Tyler, em 1977.





5 - O (quase) acidente de avião

Integrantes da banda fictícia Stillwater entram no avião da turnê, (foto: Reprodução/Dreamworks Llc) A cena do avião em queda, em que todos da banda se desesperam e começam a contar os maiores segredos, também foi inspirada em um acontecimento da vida do diretor. Cameron Crowe viajava com a banda The Who e viveu uma situação semelhante quando sobrevoava Tupelo, no estado do Mississipi.

Também no Mississipi aconteceu o acidente que vitimou seis pessoas que viajavam com a banda Lynyrd Skynyrd. Em 1977, o avião apresentou falhas mecânicas (a quantidade de combustível era insuficiente para cobrir a distância) e caiu em uma floresta. Como Crowe era super fã da banda, os músicos dela também foram representados em personagens do filme .





(*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina)