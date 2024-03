O projeto Geoparque Uberaba está apoiado em três atributos: a terra dos dinossauros no Brasil (distrito rural de Peirópolis, foto), a capital mundial do Zebu e o local onde Chico Xavier se revelou ao espiritismo mundial

O “Aspirante Geoparque Uberaba - Terra de Gigantes” está perto de se tornar o primeiro território de Minas Gerais com reconhecimento internacional, ou seja, se transformar no 1º Geoparque Mundial da Unesco do Estado e da Região Sudeste e o sexto do Brasil.



A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, informou que o evento de oficialização de chancela do aspirante Geoparque Uberaba - Terra de Gigantes pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) está marcado para a próxima quarta-feira (27/3) no Centro Administrativo da Prefeitura. A solenidade contará com as presenças do vice-governador Professor Mateus e do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.



O Aspirante Geoparque Uberaba está apoiado em três atributos: a terra dos dinossauros no Brasil, a capital mundial do Zebu e o local onde Chico Xavier se revelou ao espiritismo mundial.



O dossiê do projeto foi enviado pelo Ministério das Relações Exteriores e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) Brasil à Unesco Paris em 29 de novembro de 2022.



"As nossas características únicas são o que nos garantem o título de Geoparque”, destacou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade).

No mundo, 164 geoparques de 45 países já foram reconhecidos pela Unesco. Já no Brasil, os cinco geoparques reconhecidos pela Unesco, são: Seridó (Rio Grande do Norte), Araripe (Ceará), Caminhos dos Cânions do Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e Quarta Colônia e Caçapava (Rio Grande do Sul).





O idealizador





Idealizado pelo geólogo Luiz Ribeiro, o Aspirante Geoparque Uberaba - Terra de Gigantes iniciou-se em 2010. De acordo com Ribeiro, que é coordenador do Grupo de Geologia e Geoconservação do projeto, por vários anos o desenvolvimento do mesmo, que tem cerca de 50 páginas, recebeu dedicação total.



A partir de sua tese de doutorado, o geólogo comprovou que Uberaba concentra uma diversidade de sítios paleontológicos associada a um elevado grau de conservação desses fósseis, de inúmeras e diferentes espécies, encontrados em um território que totaliza 4.523,957 km², dimensão semelhante a outros geoparques europeus.



O Aspirante Geoparque Uberaba conta com o apoio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Prefeitura de Uberaba, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).





Equipe da Unesco esteve em Uberaba em 2023





A Comissão Técnica-científica da Unesco, após análise do dossiê de candidatura do Projeto, foi recebida, em julho de 2023, quando visitou os geossítios, às igrejas, aos museus, entre os diversos patrimônios históricos, culturais e geológicos que abrangem o Geoparque Uberaba.



“Já em setembro deste ano, durante a 10ª Conferência Internacional de Geoparques da Unesco, no Marrocos, o projeto foi recomendado como um Geoparque Mundial. Agora, em março, a Unesco irá anunciar os novos Geoparques Mundiais, última etapa do processo de chancela”, diz trecho de nota da Prefeitura de Uberaba.





Ainda conforme a nota, a chancela trará inúmeros benefícios ao Município e ao estado de Minas Gerais, como a promoção do turismo sustentável, o fomento de pesquisas científicas em relação ao patrimônio geológico, a conscientização sobre a conservação e a valorização do patrimônio cultural e histórico, além do desenvolvimento da economia e do empreendedorismo locais.



A programação, na próxima quarta-feira, terá três momentos a partir das 11h: solenidade de anúncio no anfiteatro do Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba, carreata de divulgação em pontos estratégicos da cidade e momento cultural na Praça da Mogiana.